Süper 4'lü sahne alıyor! Fırtına Galatasaray derbisine hücum hattında 4 yıldızıyla sahne alacak

YILDIZ OYUNCULAR KAPIŞ KAPIŞ

Kötü bir sezon geçiren Dimitrios Pelkas'ın son talibi Dinamo Moskova oldu... Miha Zajc ile Allahyar'ın ise Hull City'ye transferi an meselesi

Fenerbahçe'de gözden çıkarıldığı iddia edilen Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'a Dinamo Moskova'nın talip olduğu öğrenildi. Rus temsilcilerle görüşmeler devam ediyor. Diğer taraftan İranlı santrfor Allahyar ile Sloven orta saha Miha Zajc'ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Gelen bilgilere görebu iki transferin her an gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler bu 3 ismi satmayı başarabilirse yeni transferler için önemli bir para kaynağını da kasasına koymuş olacak.