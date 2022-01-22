Süper 4'lü sahne alıyor! Fırtına Galatasaray derbisine hücum hattında 4 yıldızıyla sahne alacak





ANADOLU EFES SON NEFESTE

Euroleague'deki temsilcimiz Efes, Panathinaikos'u son saniyedeA drien Moerman'ın attığı 3'lükle devirdi... Lacivert-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu Micic 20 sayıyla maça damga vurdu...Turkish Airlines Euroleague'in 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Maçın galibi 82-81'lik skorla Anadolu Efes oldu. Moerman son saniyede attığı dış atışla galibiyeti getiren isim oldu. Fransız forvet maçı 15 sayıyla tamamladı. Lacivert-Beyazlılar'ın bir diğer yıldız ismi Micic ise attığı 20 sayı ve 6 asistle maça damgasını vurdu. Bu sonuçla temsilcimiz Anadolu Efes, 20. maçında 10. kez kazanırken Yunan ekibi Panathinaikos ise 19. maçında 15. kez kaybetti.



FENER'DE 2 POZİTİF VAKA

Fenerbahçe'de rutin yapılan Covid-19 PCR taramasında iki futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı bildirildi.



KALE YENİDEN BERKE'NİN

Sakatlığını atlatan kaleci Berke Özer'in Sivas deplasmanında görev verilmesi durumunda forma giyebileceği öğrenildi. Berke Özer, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı.



KANARYA'DA 5 TOPÇU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe bugün 16.00'da Sivas ile karşışaşıyor. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. Fener'de 5 futbolcu, Sivas maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can bugün sarı kart görürse Başakşehir maçında oynamayacak.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN KONUĞU GÖZTEPE

Süper Lig'in 23. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. 19.00'da ise Medipol Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak. Bu maçta ise Arda Kardeşler düdük çalacak. Her iki karşılaşma da beIN Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



ANTALYALI AMİLTON KONYA İLE İMZALADI

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı. Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek. Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.



TRABZONSPOR'DAN YENİ SPONSORLUK

Trabzonspor sponsorluk konusunda QNB Finansbank ile (Trabzonspor'un giyeceği formaların sağ kolunda) 3 yıllık daha sözleşme imzaladı. Karadeniz Fırtınası yeni anlaşmadan 13 milyon 570 bin lira kazanacak.



DERBİNİN HAKEMİ KARAOĞLAN

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarın NEF Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



KARTAL, MALATYA'DA 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş bugün saat 13.30'da Yeni Malatya deplasmanında ter dökecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



AVUSTRALYA'DA NADAL TURLADI

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Avustralyalı Ashleigh Barty 4. tura kaldı, Japon Naomi Osaka ise elendi. Nadal, Karen Khachanov'u 3-1'le geçti.



TOURE ARTIK KARAGÜMRÜK'TE

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan temsilcisi Genoa'dan Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



ECZACIBAŞI SET VERMEDİ

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. 79 dakika süren maçın setleri 25-22, 25-18, 25-17 bitti.

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