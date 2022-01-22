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    Süper 4'lü sahne alıyor! Fırtına Galatasaray derbisine hücum hattında 4 yıldızıyla sahne alacak

    Karadeniz Fırtınası’nda Galatasaray maçında Visca, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius’lu hücum hattı ilk kez birlikte forma giyecek. İşte sizler için derlediğimiz 22 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Süper 4’lü sahne alıyor

    Trabzonspor Galatasaray maçına süper yıldızlarıyla ilk kez çıkacak. Marek Hamsik'in maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilirken Visca, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius ilk kez aynı anda forma giyecek. Visca 4 gol 9 asist, Nwakaeme 6 gol 7 asist, Cornelius 11 gol, 2 asist ve Bakasetas 7 gol, 4 asistle mücadele ediyor.



    ENİS DESTAN'DA MUTLU SON!
    Trabzonspor ile Altınordu Enis Destan transferinde anlaşmaya vardı. Fırtına, İzmir ekibine 600 bin Euro+sonraki satıştan yüzde 27.5 pay verecek. Destan, bugün Trabzon'da olacak.



    KARTAL ELKESON'DAN VAZGEÇMİYOR
    Brezilyalı basını, Beşiktaş'ın Çin Milli Takımı'nın golcüsü Elekson'dan vazgeçmediğini Botafogo, Internacional ve Palmerias ile rekabet ettiğini yazdı.
    Batshuayı'nin düşük performansı sonrasında Beşiktaş'ın santrfor arayışı devam ediyor. Beşiktaş'ın, hem düşük performansı hem de maliyeti nedeniyle Batshuayi'nin gelecek sezon kadrosunda tutmasının düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor. Brezilya basını, Brezilya asıllı Çinli golcü Elkeson isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu iddia etti. Çin'deki sözleşmesi bu ayın başında sona eren ve ülkesine dönerek antrenmanlarını tek başına sürdüren 32 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekipleri Botafogo, Internacional ve Palmeria ile Süper Lig'den Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Çin Milli Takımı'nda 13 maça çıkan Elkeson 4 gole imza attı. Brezilya asıllı golcüyle Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgilendiği de iddialar arasında.



        BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
        Beşiktaş'ta 3'er sarı kartı bulunan Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin bugün kart görürse cezalı duruma düşecekler ve Antalya maçında forma giyemeyecekler.



        GEDSON VE DİAWARA İDDİASI
        Avrupa medyası, G.Saray'ın Roma'nın ön liberosu Diawara ve Benfica'nın orta sahas ı Gedson için çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı.
        İtalyan medyası, Roma'nın orta sahadaki yıldızı Diawara'nın takımdan gönderileceğini sayfalarına taşırken Valencia ve G.Saray'ın bu transferde yarıştığını yineledi. Haberde, G.Saray'ın 8 milyon Euro değerindeki Diawara için oldukça istekli olduğu belirtilirken, "Türkler bedelini ödemeye razı" ifadesi kullanıldı. A Bola'da yer alan haberde ise Gedson Fernandes'in G.Saray'a transferi ile ilgili kaderinin takımın yeni teknik direktörü Torrent'e bağlı olduğu ve İspanyol hocanın onay vermesi halinde yıldız futbolcunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceği aktarıldı.



        SERGİO RİCO MALLORCA'DA
        Transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan kaleci Sergio Rico, ülkesi İspanya'ya döndü. La Liga ekibi Mallorca, 28 yaşındaki file bekçisini sezon sonuna kadar kiraladı.



            ASSUNCAO İLE YOLLAR AYRILDI!
            G.Saray sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiraladığı 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetti. Genç oyuncu sadece 2 maçta oynadı.



            TAYLAN DERBİDE SAHADA!
            Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Sarı Kırmızılı oyuncu, yarın Trabzonspor ile oynanacak derbi karşılaşmasında yerini alabilecek.



            ASLAN'A BABEL MÜJDESİ
            Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Sakatlığı sona eren Hollandalı Babel, antrenmanda yer aldı... G.Saray, Trabzonspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına dün başladı. Sakatlığı geçen Ryan Babel ise takımla çalıştı... Antrenmanda pas ve top kapma çalışması yapıldı...



                GUSTAVO İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
                Fenerbahçe'nin elden çıkartmak istediği oyunculardan birisi olan Luiz Gustavo için teklif beklendiği öğrenildi. Brezilyalı futbolcuya bazı Fransız kulüplerinin ilgisinin olduğu ancak maaşının yüksek oluşu nedeniyle resmi teklifin henüz gelmediği öğrenildi.



                YILDIZ OYUNCULAR KAPIŞ KAPIŞ
                Kötü bir sezon geçiren Dimitrios Pelkas'ın son talibi Dinamo Moskova oldu... Miha Zajc ile Allahyar'ın ise Hull City'ye transferi an meselesi
                Fenerbahçe'de gözden çıkarıldığı iddia edilen Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'a Dinamo Moskova'nın talip olduğu öğrenildi. Rus temsilcilerle görüşmeler devam ediyor. Diğer taraftan İranlı santrfor Allahyar ile Sloven orta saha Miha Zajc'ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Gelen bilgilere görebu iki transferin her an gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler bu 3 ismi satmayı başarabilirse yeni transferler için önemli bir para kaynağını da kasasına koymuş olacak.



                'BEN VARIM' BELGESELİ REKORLAR KIRIYOR!
                Vodafone'un kadınların güçlenmesi vizyonuyla 9 yıldır destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile çekilen 'Ben Varım' belgeseli, You- Tube'da 4 haftada 3.3 milyon izlenmeye ulaştı. Yönetmenliğini Zeynep Dilara'nın, görüntü yönetmenliğini ise Kerem Altın'ın üstlendiği 20 dakikalık belgeselde, Beşiktaşlı kadın futbolcuların hikayelerine yer veriliyor.



                    SAMSUN FARKA KOŞTU!
                    Karadeniz ekibi, Kocaelispor'u Tomane, Hasan kılıç ve Mandjeck(k k.) ile devirdi. Samsunspor üst üste 2. galibiyetini alırken Kocaeli puan hasreinti 4 maça çıkardı. TFF 1. Lig'de Samsunspor, Kocaelispor'u 3-0 yendi... Galibiyet gollerini Tomane, Hasan Kılıç ve Mandjeck (kk.) kaydetti... Kocaeli'de Coelho 38. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Samsun üst üste 2. galibiyeti aldı. Kocaelispor ise üst üste 4. kez sahadan yenik ayrıldı. Maçtan sonra Kocaelispor hocası Mustafa Reşit Akçay istifa etti.



                    ANADOLU EFES SON NEFESTE
                    Euroleague'deki temsilcimiz Efes, Panathinaikos'u son saniyedeA drien Moerman'ın attığı 3'lükle devirdi... Lacivert-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu Micic 20 sayıyla maça damga vurdu...Turkish Airlines Euroleague'in 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Maçın galibi 82-81'lik skorla Anadolu Efes oldu. Moerman son saniyede attığı dış atışla galibiyeti getiren isim oldu. Fransız forvet maçı 15 sayıyla tamamladı. Lacivert-Beyazlılar'ın bir diğer yıldız ismi Micic ise attığı 20 sayı ve 6 asistle maça damgasını vurdu. Bu sonuçla temsilcimiz Anadolu Efes, 20. maçında 10. kez kazanırken Yunan ekibi Panathinaikos ise 19. maçında 15. kez kaybetti.

                    FENER'DE 2 POZİTİF VAKA
                    Fenerbahçe'de rutin yapılan Covid-19 PCR taramasında iki futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı bildirildi.

                    KALE YENİDEN BERKE'NİN
                    Sakatlığını atlatan kaleci Berke Özer'in Sivas deplasmanında görev verilmesi durumunda forma giyebileceği öğrenildi. Berke Özer, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı.

                    KANARYA'DA 5 TOPÇU CEZA SINIRINDA
                    Fenerbahçe bugün 16.00'da Sivas ile karşışaşıyor. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. Fener'de 5 futbolcu, Sivas maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can bugün sarı kart görürse Başakşehir maçında oynamayacak.

                    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN KONUĞU GÖZTEPE
                    Süper Lig'in 23. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. 19.00'da ise Medipol Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak. Bu maçta ise Arda Kardeşler düdük çalacak. Her iki karşılaşma da beIN Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

                    ANTALYALI AMİLTON KONYA İLE İMZALADI
                    Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı. Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek. Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

                    TRABZONSPOR'DAN YENİ SPONSORLUK
                    Trabzonspor sponsorluk konusunda QNB Finansbank ile (Trabzonspor'un giyeceği formaların sağ kolunda) 3 yıllık daha sözleşme imzaladı. Karadeniz Fırtınası yeni anlaşmadan 13 milyon 570 bin lira kazanacak.

                    DERBİNİN HAKEMİ KARAOĞLAN
                    Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarın NEF Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

                    KARTAL, MALATYA'DA 3 PUAN ARIYOR
                    Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş bugün saat 13.30'da Yeni Malatya deplasmanında ter dökecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

                    AVUSTRALYA'DA NADAL TURLADI
                    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Avustralyalı Ashleigh Barty 4. tura kaldı, Japon Naomi Osaka ise elendi. Nadal, Karen Khachanov'u 3-1'le geçti.

                    TOURE ARTIK KARAGÜMRÜK'TE
                    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan temsilcisi Genoa'dan Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

                    ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
                    Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. 79 dakika süren maçın setleri 25-22, 25-18, 25-17 bitti.

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                    Emekliye ek gösterge zammı
                    Haberler Spor Süper 4'lü sahne alıyor! Fırtına Galatasaray derbisine hücum hattında 4 yıldızıyla sahne alacak
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