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    • Spor
    • 20.01.2022 15:31
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    • 20.01.2022 15:35
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    Lider Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları: Nwakaeme antrenmanlara başladı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda 23 Ocak Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hastalığı geçen Nwakaeme antrenmanlara başlarken Djaniny'in takımdan ayrı, Hamsik'in ise kondisyon salonunda çalıştığı öğrenildi. İşte detaylar...

    Trabzonspor’da Nwakaeme’den iyi haber!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.



    ANTRENMANDA ÇİFT KALE MAÇ
    Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon, ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

    NWAKAEME, DJANINY VE HAMSIK...
    Hastalığı geçen Nwakaeme antrenmanlara başlarken Djaniny'in takımdan ayrı, Hamsik'in ise kondisyon salonunda çalıştığı öğrenildi. Milli takım kampındaki Kouassi ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in de idmana katılmadığı bildirildi.
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        Haberler Spor Lider Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları: Nwakaeme antrenmanlara başladı
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