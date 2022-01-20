Lider Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları: Nwakaeme antrenmanlara başladı

NWAKAEME, DJANINY VE HAMSIK...

Hastalığı geçen Nwakaeme antrenmanlara başlarken Djaniny'in takımdan ayrı, Hamsik'in ise kondisyon salonunda çalıştığı öğrenildi. Milli takım kampındaki Kouassi ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in de idmana katılmadığı bildirildi.