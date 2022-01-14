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    Galatasaray'dan kaleci hamlesi... PSG'de 3. kaleci olan Rico'yu kiralamak istiyor!

    Muslera’nın sakatlığı nedeniyle kaleci transferini ilk sıraya alan İspanyol teknik adamın, PSG’de 3. kaleci olan vatandaşı Sergio Rico'yu istediği öğrenildi.

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    Domenec Torrent döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İstanbul'a gelmeden önce Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını izleyen İspanyol hocanın Başkan Elmas'la yaptığı görüşmede acil kaleci takviyesi istediği öğrenildi. Fernando Muslera'nın uzun sürecek sakatlığı ve İsmail Çipe'nin yetersiz performansını dikkate alan Torrent'in vatandaşı Sergio Rico'nun transferi için talepte bulunduğu da ifade edildi.



    Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan PSG'ye transfer olan İspanyol eldiven şu anda Fransız ekibinde 3. kaleci durumunda. Önünde Gianluigi Donnarumma ve Keylor Navas gibi iki ünlü isim olduğu için bu sezon sadece 1 maçta forma giyemeyin Rico'nun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Torrent'in 1. yardımcısı olan Guerrero'nun 2018 yılında Sevilla'da görev yaptığı dönem, Rico ile kısa bir süre de olsa beraber çalışma fırsatı bulduğu ve tecrübeli kaleci için çok olumlu rapor verdiği öğrenildi.



    Domenec Torrent'in Galatasaray'da görmek istediği Sergio Rico, 1 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi. 28 yaşında ve 1.95 boyunda olan tecrübeli kalecinin transferi konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



        PSG'YE KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
        G.Saray yönetiminin birkaç gün içinde PSG ile temasa geçerek Sergio Rico konusunda resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan İspanyol kaleci için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.



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        Haberler Spor Galatasaray'dan kaleci hamlesi... PSG'de 3. kaleci olan Rico'yu kiralamak istiyor!
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