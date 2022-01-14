Fatih Terim'den veda paylaşımı! 'Galatasaray’daki ilk ve son imzam'





Fatih Terim'in bu paylaşımı sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar mesajları ile tecrübeli teknik adama destek oldu. Fatih Terim'in ekibinde yer alan Selçuk İnan da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise Sarı-Kırmızılı kulübe veda etti.

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