Fatih Terim'den veda paylaşımı! 'Galatasaray’daki ilk ve son imzam'

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevine son verilen Fatih Terim'in dün Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi resmen feshedildi. Fesih sözleşmesini sosyal medya hesabından Galatasaray'a futbolcu olarak ilk imzasını attığı fotoğrafla birlikte paylaşan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu ekledi. Terim'in bu paylaşımı sonrası tecrübeli teknik adamın, Galatasaray'da bir daha görev almayacağını kararlaştırdığı yönünde yorumlandı.
Fatih Terim'in bu paylaşımı sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar mesajları ile tecrübeli teknik adama destek oldu. Fatih Terim'in ekibinde yer alan Selçuk İnan da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise Sarı-Kırmızılı kulübe veda etti.