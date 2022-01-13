Serdar Gürler Başakşehir’de! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Ligin iddialı ekiplerinden Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor ile bu sezon müthiş bir performans sergileyen sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler ile prensipte anlaştı. Flaş transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

BİSTROVİC KARAGÜMRÜK'TE

Karagümrük, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattı. Kırmızı- Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

DERBİYE YETİŞTİRİLECEK

Trabzonspor'da Djaniny'nin sağlık durumu ile ilgili dün açıklama yapıldı. Sol alt adalesindeki ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilen Djaniny Semedo'nun Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

SAMET AKAYDIN İÇİN YENİ HAMLE

Trabzonspor'da takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Yunus Mallı'ya son olarak Adana Demirspor talip oldu. Trabzonspor daha önce Adana Demirspor'dan stoper Samet Akaydın'a talip olmuş ancak Başkan Murat Sancak bu transfere onay vermemişti. Akaydın'ın Mallı için yapılan görüşmelerde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR-KONYA MAÇI ERTELENDİ

Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta oynanması gereken Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Futbol Federasyonu erteleme tarihi ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacak.

F.BAHÇE VE VAKIFBANK YARI FİNALE YÜKSELDİ

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Dün oynanan diğer maçta Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden VakıfBank, yarı finale yükselen diğer takım oldu. F.Bahçe ve VakıfBank'ın rakipleri bugün belli olacak.

BUREKOVİC VE MİHOJEVİC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Göztepe, Boşnak futbolcularıyla yol ayrımına geldi. Dış transferde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane ile sözleşme imzalayıp, golcüsü Brown Ideye ve Macar file bekçisi Balazs Megyeri ile vedalaşan Sarı-Kırmızılılarda, Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic'in de gözden çıkarıldığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA HAPOEL'E MAĞLUP OLDU

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ikinci maçında, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 72-70 mağlup oldu. ULEB Avrupa Ligi'nde ise Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye 83-82 mağlup olmaktan kurtulamadı.

ALLAHYAR İÇİN 3 KULÜP F.BAHÇE İLE MASADA!

Zorya'daki kiralık sözleşmesi sona eren Allahyar paylaşılamıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı İranlı forvet için Shakhtar Donetsk ve Anderlecht'in de harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.

YILDIRIM GÖNDERİYOR, ALİ KOÇ GETİRİYOR!

Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım döneminde gönderilen isimleri Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Yıldırım'ın gönderdiği Ersun Yanal ve Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Ali Koç'un son tercihi de İsmail Kartal oldu. Başkan Koç ayrıca yine Yıldırım'ın yolları ayırdığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i transfer ederek de dikkatleri üzerine çekmişti.

BELÇİKA'DAN FELLAİNİ İDDİASI

Belçika basınında yer alan haberlerde Çin ekibi Shandong Luneng'de forma giyen Marouane Fellaini için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. İki ezeli rakip ile adı anılan Belçikalı orta saha için İngiliz kulübü Newcastle United'ın resmi teklif hazırlığında olduğu da aktarıldı. Newcastle'ın Fellaini için ısrarcı olduğu öne sürülüyor.

ALBERT RIERA GERi DÖNÜYOR

G.Saray'da yeni teknik direktör Torrent'in ekibi netleşmeye başladı. Geçen yıl Terim'in yardımcılığını yapan Albert Riera'nın Torrent'in ekibinde yer alması gündeme geldi. Önceki gece İstanbul'a gelen İspanyol hocanın vatandaşı Torrent'le görüşeceği ve kesin kararın verileceği öğrenildi.

DİGNE 27 MİLYONA ASTON VİLLA'YA GEÇTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa flaş bir transfere imza attı... Aston Villa, Everton'dan Lucas Digne'yi 27 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Fransız oyuncu, Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçecek. 28 yaşındaki sol bek, 43 kez Fransa Milli forması giydi.

KENDİ EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ

Hatayspor Galatasaray maçından umutlu... Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Bu maçı çıkış maçı diye düşünmek doğru değil ama en azından sahamızda kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de şu anda çok iyi pozisyonda değil bence denk kuvvetlerin maçı olacak. Seyircimiz önünde kazanmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FC NORDSJAELLAND ALİ EMRE'Yİ İSTİYOR!

Altınordu'da altyapıdan yetişen Ali Emre Yanar'a ara transfer döneminde Danimarka Süper Lig ekibi FC Nordsjaelland'ın talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da oynadıktan sonra bu sezon yuvaya dönen 23 yaşındaki kaleci devre arasında takımdan ayrılabilir.

GHEZZAL VE SALİH UÇAN ANTRENMANA ÇIKTI

Coronavirüs testleri negatif çıkan Ghezzal ve Salih Uçan dün yapılan idmanda yer aldı. Beşiktaş'ta coronavirüs testleri negatif çıkan Pjanic ve Kenan Karaman da bugün takımla beraber çalışmalara başlayacak.

ASSUNÇAO KIYMETE BİNDİ!

Fatih Terim'in sezon başında çok isteyerek transfer ettiği ancak neredeyse hiç oynatmadığı Gustavo Assunçao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Domenec Torrent'in gelişiyle beraber Brezilyalı yıldızın kaderi değişebilir. Torrent onu kullanmak istiyor.

TAYLAN HARİÇ HEPSİ DÖNDÜ!

Galatasaray'da Covid- 19 testi pozitif çıkan isimlerden Van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk dün takıma döndü. Bir tek Taylan Antalyalı'nın testi negatife dönmedi. Oyuncunun genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.