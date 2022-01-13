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    • 13.01.2022 12:06
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    • 13.01.2022 12:17
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    Galatasaray'da Fatih Terim gidiyor ama dertler bitmiyor! Domenec Torrent başarabilecek mi?

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de kötü gidiş sonrası Fatih Terim'le 4. kez yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başladı. Galatasaray'la Terim arasında geçmişte yaşanan ayrılıklarda sarı-kırmızılı ekibin oldukça sancılı dönemler geçirdiği ortaya çıktı. İşte o ayrılıklar sonrası Cimbom'da yaşananlar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Terim gidiyor ama dertler bitmiyor

    Galatasaray'da Giresunspor yenilgisinin ardından Fatih Terim'le yolların ayrılırken, yeni teknik direktör Domenec Torrent'in nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Ancak biraz gerilere gidildiğinde, Sarı-Kırmızılılar'ın Terim'in ayrılıklarının ardından fazlasıyla sıkıntı yaşadığı gözleniyor.



    1996-2000 arasındaki unutulmaz dönemin ardından 30 Haziran 2000 tarihinde Galatasaray'da şok bir şekilde görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine Mircea Lucescu gelmişti. Ancak Cimbom, Rumen hoca yönetiminde 4 yıllık şampiyonluk serisine nokta koyarken, zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.



    31 Temmuz 2002'de başlayan 2. Terim dönemi ise 24 Mart 2004'te sona ermişti. Sezon devam ederken takımın başına Gheorghe Hagi geçerken, Rumen hoca beklentilere karşılık verememişti. 2003-2004 sezonunu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, 2004-2005 sezonunda yine Hagi yönetiminde 3. olabilmişti.



        Tarihler 14 Temmuz 2011'i gösterdiğinde ise 3. Terim dönemi start aldı. Tecrübeli hoca 25 Eylül 2013'te birkez daha sezon devam ederken görevinden ayrılırken, teknik direktörlük koltuğuna oturan Roberto Mancini'yle de işler beklendiği gibi gitmedi. Sarı-Kırmızılılar o sezonu Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada tamamlarken, 2014-15 sezonunun başında Cesare Prandelli ile anlaşma sağlandı.



        Fatih Terim görev yaptığı 4 dönemin 3'ünde sezonu tamamlayamadan görevden ayrıldı. Galatasaray'ın 2003-2004 ve 2013-2014 sezonlarında tecrübeli hocanın vedası sonrası çıktığı ilk maçları kaybetmesi de dikkat çekiyor. 2003-2004'te Hagi yönetiminde Samsunspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Cimbom, 2013-14'te ise Mancini'yle çıktığı Akhisar deplasmanında 2-1'lik yenilgi yaşamıştı.



        Şimdi Galatasaray'ın Terim sonrası Torrent yönetiminde çıkacağı ilk maç olan Hatayspor deplasmanında bu kötü seriye son verip vermeyeceği merak konusu.

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