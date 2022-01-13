Galatasaray'da Fatih Terim gidiyor ama dertler bitmiyor! Domenec Torrent başarabilecek mi?

Galatasaray'da Giresunspor yenilgisinin ardından Fatih Terim'le yolların ayrılırken, yeni teknik direktör Domenec Torrent'in nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Ancak biraz gerilere gidildiğinde, Sarı-Kırmızılılar'ın Terim'in ayrılıklarının ardından fazlasıyla sıkıntı yaşadığı gözleniyor.