Galatasaray'da Fatih Terim gidiyor ama dertler bitmiyor! Domenec Torrent başarabilecek mi?

Galatasaray'da Giresunspor yenilgisinin ardından Fatih Terim'le yolların ayrılırken, yeni teknik direktör Domenec Torrent'in nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Ancak biraz gerilere gidildiğinde, Sarı-Kırmızılılar'ın Terim'in ayrılıklarının ardından fazlasıyla sıkıntı yaşadığı gözleniyor.
1996-2000 arasındaki unutulmaz dönemin ardından 30 Haziran 2000 tarihinde Galatasaray'da şok bir şekilde görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine Mircea Lucescu gelmişti. Ancak Cimbom, Rumen hoca yönetiminde 4 yıllık şampiyonluk serisine nokta koyarken, zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
31 Temmuz 2002'de başlayan 2. Terim dönemi ise 24 Mart 2004'te sona ermişti. Sezon devam ederken takımın başına Gheorghe Hagi geçerken, Rumen hoca beklentilere karşılık verememişti. 2003-2004 sezonunu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, 2004-2005 sezonunda yine Hagi yönetiminde 3. olabilmişti.