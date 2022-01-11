Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör konusunda açıklama yaptı! Taraftar biraz daha bekleyecek





BİR ANDA GERÇEKLEŞMİYOR!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Bu çok net" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN