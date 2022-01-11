Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör konusunda açıklama yaptı! Taraftar biraz daha bekleyecek

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verdi. Koç, "Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın (bugün) birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Yeni hocayı belirlememiz 1-2 hafta sürebilir" dedi.
SEZON ORTASINDA İSTEMİYOR
Koç, "Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir" diye konuştu.
BİR ANDA GERÇEKLEŞMİYOR!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Bu çok net" ifadelerini kullandı.