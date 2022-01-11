Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör konusunda açıklama yaptı! Taraftar biraz daha bekleyecek

    Fenerbahçe başkanı Ali Koç teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Koç “Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor” dedi...

    1-2 haftaya hoca belli olacak

    F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verdi. Koç, "Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın (bugün) birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Yeni hocayı belirlememiz 1-2 hafta sürebilir" dedi.



    SEZON ORTASINDA İSTEMİYOR
    Koç, "Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir" diye konuştu.



    BİR ANDA GERÇEKLEŞMİYOR!
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Bu çok net" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Döviz hesaplarının TL mevduatlarında değişiklik
    Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör konusunda açıklama yaptı! Taraftar biraz daha bekleyecek
        SON DAKİKA