Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları yönetti? Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent kimdir?

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

CF Palafrugell ile kariyerine başlayan Torrent, Palamós CF, Girona FC, Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih, Man. City takımlarında yardımcı antrenörlüğü üstlendi.

İlk teknik direktörlük kariyerini ise 2018 yılında New York City'de yaşadı. 2020 yılında ise Flamengo takımının teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

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Her konuda anlaşma sağlanan Domenec Torrent bu akşam 18.15'te İstanbul'a gelecek. İspanyol hoca yarın yapılacak imza töreninin ardırdan Florya'da takımın başına geçecek.

Ancak Torrent, Türk futbolseverlere çok tanıdık olmayan bir isim. İspanyol teknik adamı A'dan Z'ye araştıran takvim.com.tr saha içinden, saha dışına kadar her konuda çok önemli bilgiler elde etti. İşte Cimbom'un yeni hocası Domenec Torrent'in bilinmeyen yönleri…

10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında 2. adam olan Torrent, İspanyol teknik adamı, "O benim için arkadaştan öte. Bir erkek kardeş" olarak tanımlıyor.

İngiliz basınına göre Torrent, Manchester City'de çok kilit bir rol üstleniyordu. City, Guardiola'nın ilk sezonu olan 2016-17'de Chelsea'nin 15 puan gerisinde 3. olduktan sonra Torrent'in özellikle savunma konusunda Guardiola'ya büyük yardımı olduğu belirtiliyor. İngiliz basını, 1 sezon sonra 100 puanla gelen şampiyonlukta Torrent'in önemli bir payı olduğunu ifade ediyor.

2018 yılında artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek isteyen İspanyol hoca, bu konuyu Guardiola'ya danışıyor. Ve ünlü teknik adamdan, "Yapabilirsin, sana güveniyorum" yanıtını alınca New York City'nin başına geçiyor.

59 yaşındaki Torrent indie ve blues dinlemeyi çok seviyor. Ancak, İngilizler onu tam anlamıyla bir jazz sevdalısı olarak nitelendiriyor. İspanyol hocanın, Guardiola ile birlikte soyunma odası veya çalışma ofisinde sürekli ünlü İngiliz grubu Sade'i dinlediği belirtiliyor.

İspanyol hoca, Brezilya yemeklerini çok seviyor. Ayrıca balık ve patates kızartması da onun favori yemekleri arasında.

Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor.