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    Trabzonspor'un yeni fırtınası Tymoteusz Puchacz'ın scout ekibinin verdiği raporun satır başlarına Takvim ulaştı!

    Trabzonspor’un yeni transferi Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın scout ekibinin verdiği satır başlarına Takvim ulaştı. “Sertliği sever, ofansif yönü güçlüdür, topu iyi kullanır” ifadelerine yer verildi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Puchacz: Sert ve üretken

    Fırtına'nın yeni transferi Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz, bugün saat 20.00'de Trabzon'da olacak. 22 yaşındaki sol bek için scout ekibinin verdiği rapordan satır başlarına ise TAKVİM Gazetesi ulaştı. Sezonun ilk yarısında Union Berlin'de çok fazla forma şansı bulamayan Puchacz için hazırlanan raporda, "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Polonyalı oyuncunun alınmasını çok istemişti.


    SIFIRDAN BAŞLIYORUZ
    Abdullah Avcı, Yeni Malatya maçı sonrasında oyuncularına, "Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz. Böyle de devam edeceğiz" dedi. Malatyaspor'u 1-0 ile geçen Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başlayarak ligin zirvesindeki koltuğunu daha da güçlendirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bizi saha dışına çekmeye çalışacaklar... Biz bulunduğumuz konumu hak ederek kazandık. Puan farkına da bakmayacağız. Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz. İlk üç puanımızı aldık, böyle de devam edeceğiz" diye konuştu.



    KOÇAK'T AN AVCI'YA ZİYARET
    Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak ile A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ziyaret etti.



        NWAKAEME İLE BİR KEZ DAHA!
        Trabzonspor iç transferde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile yeniden masaya oturacak. Bu sezon 6 gol 7 asistlik katkı ile Süper Lig'de gole en fazla katkı sağlayan isim olan Nijeryalı'ya son olarak 750 bin Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 250 bin Euro'luk 3 yıllık sözleşme teklif edildi.



        ABDULKADİR PARMAK KAYSERİSPOR'DA
        Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Abdulkadir Parmak, Kayserispor ile kiralık olarak anlaştı. Bordo-Mavililer'in genç yıldızı Yusuf Sarı ise ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giyecek.



        BEŞİKTAŞ 10 EKSİKLE RİZESPOR ÖNÜNDE
        Beşiktaş ligde 2. yarının ilk maçında bu akşam 19.00'da Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.



            ÇOĞU İLK 11 OYUNCUSU
            Siyah-Beyazlılar'da Covid-19 testleri pozitif çıkan Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Mert forma giyemeyecek.



            KENARDA OKTA OLACAK
            Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından U-19 takımını çalıştıran Serdar Topraktepe'nin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması büyük bir şok yarattı. Bu nedenle Rizespor maçında takımın başında akademi hocalarından Halim Okta olacak.



            SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
            Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Teknik ve taktik çalışmaların ardından 3'er grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı. Yüksek tempoda geçen idman 1.5 saat sürdü. Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.



                MESUT VE İRFAN BİR ARADA OYNAYACAK
                F.Bahçe'nin yarınki A.Demirspor maçında Mesut ile İrfan Can'ın birlikte 11'de başlaması bekleniyor.



                SLAVİA KOŞUYOR İZLEYEN YORULUYOR
                Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag, Avrupam açlarında 130 km koşu mesafesini geçti. Her oyuncunun 10 km'yi aşması alışkanlık haline geldi. Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan ve 17 Şubat'ta karşı karşıya geleceği Çek temsilcisi Slavia Prag'ın istatistikleri dikkat çekiyor. Avrupa maçlarında 130 kilometreleri gören Çek ekibinin bu durumu sarı-lacivertlileri çok zorlayacak. Çünkü Fenerbahçe bu sezon en yüksek 118 km'ye ulaştı. Yerel Ruik gazetesinin haberine göre iyi hazırlık ve mükemmel kondisyon, Slavia'nın son yıllarda Çek futbolunu domine etmesinin ana nedeni durumunda. Her oyuncunun 10 bin metreyi geçmesi Slavia için bir alışkanlık olmuş durumda.Çek Ligi'de son 3 sezonu domine etmeyi başaran Slavia Prag hemen her sezon yıldızlarını başka takımlara satsa da zirvede kalmayı başardı.



                MİLAN'DAN SZALAİ'YE YAKIN MARKAJ
                Simon Kjaer'in sezonu kapattığı Milan, Sven Botman transferini de bitiremedi. İtalyan devinin, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapasını çalmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.



                    SERDAR 2 YILLIK İMZALAYACAK
                    Fenerbahçe'nin Serdar Aziz ile 2 yıllık sözleşme imzalaycağı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli stoperin ücretinde ciddi anlamda indirime gittiği ifade ediliyor.



                    BEİJİNG'DEN AYRILDI FENER'İ BEKLİYOR
                    Löw ve Jesus ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olan Slaven Bilic, Çin kulübü Beijing Guoan'la yolları ayırdı. Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Hırvat teknik adamın, Çin'deki kulübü Beijing Guoan'la yollarını ayırdığı resmen açıklandı. Çin Süper Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nda 6. sırayı alan ve hedeflerden uzak kalan 53 yaşındaki çalıştırıcının Beijing Guoan ile görüştüğü ve Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği vurgulandı.



                    YAKIN TEMAS HALİNDELER
                    Hırvat teknik adamın Avrupa'da çalışmaya çok sıcak baktığı ve Fenerbahçe ile yakın temas içinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Joachim Löw ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamazsa büyük bir ihtimalle Slaven Bilic ile masaya oturacak.



                        TÜM GÖZLER KAMERUN'DA
                        Afrika Uluslar Kupası, Kamerun'un ev sahipliğinde bugün başlıyor... Bu önemli turnuvada, kariyerini Süper Lig'de sürdüren tam 20 futbolcu mücadele edecek. Dünya futbolulunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı bugün başlıyor... Geçtiğimiz yıl Covid-19 vakaları nedeniyle düzenlenemeyen organizasyonun ev sahipliğini Kamerun üstlenecek. 2022 Afrika Kupası'nda, kariyerini şu anda Spor Toto Süper Lig'de sürdüren tam tam 20 futbolcu boy gösterecek. Hatayspor 3 isimle turnuvaya en çok futbolcu gönderen Türk takımı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'den turnuvaya giden futbolcular takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak. 2022 Afrika Kupası'nın açılış maçı bugün 19.00'da ev sahibi Kamerun ve Burkina Faso arasında oynanacak.



                        7 SANİYEDE 1 MİLYON STERLİN!
                        The Sun gazetesi, kafes dövüşçüsü Conor McGregor'un ringde gerçdiiği her 7 saniyede bir 1 milyon Sterlin, 1 dakikada ise 6.4 milyon Stenrl ikazandığını yazdı. İngilizler'in ünlü yayın organı The Sun gazetesi ilginç bir araştırmaya imza attı. The Sun, oyun alanları içinde en çok kazanan sporcuları ortaya çıkardı. Buna göre kafes dövüşçüsü Conor McGregor açık ara zirvede yer aldı. İrlandalı sporcunun ringde geçirdiği her 7 saniyede bir 1 milyon Sterlin, 1 dakikada ise 6.4 milyon Sterlin kazandığı belirtildi. Listenin ikinci sırasında Canelo Alvarez var. Meksikalı boksörün 1 milyon Sterlin kazanması için ringde 2 dakika 15 saniye geçirmesi yeterli oluyor. Üçüncü sıradaki NFL oyuncusu Dak Prescott ise sahada yer aldığı her 3 dakika 5 saniyede 1 milyon Sterlin'i cebine koyuyor. Listede ilk iki sıra dışındaki tüm isimlerin Amarikan Futbol Ligi'nde (NFL) yer alması da dikkat çekiyor.



                        ALANYA'DA KARDEŞ PAYI
                        İki kırmızı kartın çıktığı maçta Alanyaspor Babacar ile 1-0'ı yakaladı... Başakşehir Caiçara'nın attığı golle 1 pu-a nı kurtardı... İstanbul ekibi son iki maçta 4 puan bıraktı. Süper Lig'de Alanyaspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Babacar attı. Başakşehir ise 45'te Caiçara'nın mükemmel bir golle eşitliği sağladı... Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner, 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alanyaspor'da ise Umut Güneş, 55'te kırmızı kart oyundan atıldı. Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in 38. dakikada attığı gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonu inceleyen hakem Kürşad Filiz, faulü yapan Ömer Ali Şahiner'e ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi... Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 34 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise puanını 29'a yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Alanya ise Altay deplasmanında galibiyet arayacak.



                            PAŞA EVİNDE 3'LÜ ÇEKTİ!
                            Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Hatayspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetine imza attı. İstanbul ekibine galibiyetini getiren golleri 1. dakikada Eysseric, 6'da Umut Bozok ve 50'de Michal Travnik kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 75'te Onur Ergün attı. Kasımpaşa puanını 18'e yükseltirken Hatay 32 puanda kaldı.



                            TAKVİM SPOR'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
                            Turkuvaz Medya Halı Saha Turnuvası D Grubu ilk maçında TAKVIM Spor, İdari Teknik Ekip'i 8-4 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Oktay Derelioğlu'nun liderliğindeki TAKVIM ilk yarısı 2-2 sona eren maçta 2. yarıda açıldı. Art arda goller bulan TAKVİM maçtan farklı galip ayrıldı.



                            FENERBAHÇE EVİNDE DARÜŞŞAFAKA'YA YENİLDİ
                            Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 79-61 yendi. Darüşşafaka bu sonuçla ligde 12. galibiyetini, Fenerbahçe ise 2. yenilgisini aldı Diğer sonuçlar: Afyon Bld-Gaziantep: 63-100, Tofaş-T.Telekom: 95-93, Karşıyaka-Aliağa Petkim: 91-73.



                                TANNANE VE MOUBANDJE GÖZTEPE'YE İMZA ATTI
                                Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ve 31 yaşındaki İsviçreli sol bek François Moubandje'yi kadrosuna kattı. Moubandje'yi transfer eden Göztepe böylelikle Beşiktaşlı N'Sakala'dan da vazgeçmiş oldu.



                                CEDİ OSMAN 14 ATTI CLEVELAND KAZANDI
                                NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-101 yendi. Cedi Osman, 30 dakika 29 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı. Cleveland'da Darius Garland'ın 26 sayı, 6 asistle ön plana çıktı.

                                SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
                                Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da lig 2.'si İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivas'ı konuk edecek. Saat 16.00'da Kayserispor-Altay ve Göztepe-Antalyaspor maçları oynanacak. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

                                GAZİANTEP EVİNDE BİR BAŞKA
                                Gaziantep FK evinde Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti... Galibiyeti getiren golleri Furkan Soyalp, Muhammet Demir ve Figueiredo attı. Ev sahibi ekip, Süper Lig'de 10. iç saha maçında 8. galibiyetini elde etti.

                                NELSSON HATAY'A CEZALI
                                G.Saray'da Giresun maçında sarı kart gören Nelsson cezalı duruma düştü. Danimarkalı stoper Hatay maçında yok.

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                                Milyonlar bu paketi bekliyor! KDV müjdeleri belli oldu
                                Haberler Spor Trabzonspor'un yeni fırtınası Tymoteusz Puchacz'ın scout ekibinin verdiği raporun satır başlarına Takvim ulaştı!
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