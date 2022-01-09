Fırtına'nın yeni transferi Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz, bugün saat 20.00'de Trabzon'da olacak. 22 yaşındaki sol bek için scout ekibinin verdiği rapordan satır başlarına ise TAKVİM Gazetesi ulaştı. Sezonun ilk yarısında Union Berlin'de çok fazla forma şansı bulamayan Puchacz için hazırlanan raporda, "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Polonyalı oyuncunun alınmasını çok istemişti.
SIFIRDAN BAŞLIYORUZ
Abdullah Avcı, Yeni Malatya maçı sonrasında oyuncularına, "Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz. Böyle de devam edeceğiz" dedi. Malatyaspor'u 1-0 ile geçen Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başlayarak ligin zirvesindeki koltuğunu daha da güçlendirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bizi saha dışına çekmeye çalışacaklar... Biz bulunduğumuz konumu hak ederek kazandık. Puan farkına da bakmayacağız. Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz. İlk üç puanımızı aldık, böyle de devam edeceğiz" diye konuştu.
KOÇAK'T AN AVCI'YA ZİYARET
Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak ile A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ziyaret etti.