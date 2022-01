7 SANİYEDE 1 MİLYON STERLİN!

The Sun gazetesi, kafes dövüşçüsü Conor McGregor'un ringde gerçdiiği her 7 saniyede bir 1 milyon Sterlin, 1 dakikada ise 6.4 milyon Stenrl ikazandığını yazdı. İngilizler'in ünlü yayın organı The Sun gazetesi ilginç bir araştırmaya imza attı. The Sun, oyun alanları içinde en çok kazanan sporcuları ortaya çıkardı. Buna göre kafes dövüşçüsü Conor McGregor açık ara zirvede yer aldı. İrlandalı sporcunun ringde geçirdiği her 7 saniyede bir 1 milyon Sterlin, 1 dakikada ise 6.4 milyon Sterlin kazandığı belirtildi. Listenin ikinci sırasında Canelo Alvarez var. Meksikalı boksörün 1 milyon Sterlin kazanması için ringde 2 dakika 15 saniye geçirmesi yeterli oluyor. Üçüncü sıradaki NFL oyuncusu Dak Prescott ise sahada yer aldığı her 3 dakika 5 saniyede 1 milyon Sterlin'i cebine koyuyor. Listede ilk iki sıra dışındaki tüm isimlerin Amarikan Futbol Ligi'nde (NFL) yer alması da dikkat çekiyor.