Galatasaray'da büyüyen kadro krizi! Cezalı ve Covid-19 geçiren futbolcular Aslan'ı zora soktu





2022 DAKAR RALLİSİ'NDE 3. ETAP TAMAMLANDI

2022 Dakar Rallisi'nin 3. etabında Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 26 dakika 51 saniyelik derecesiyle Audi Sport'tan Carlos Sainz elde etti. İspanyol sürücü, Dakar Rallisi'nde toplam 40. etap zaferini yaşadı. Motosiklet kategorisinde Hero MotoSports'tan Portekizli Joaquim Rodrigues, 2 saat 34 dakika 41 saniyelik derecesiyle 1. oldu.



ŞAHİN: BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, "Süper Kupa maçı bizim için büyük bir şans. Kupayı almak istiyorum. İnşallah Allah nasip eder" diye konuştu.



Gaziantep FK'da Vetrih sevinci yaşanıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sağlık sebepleri nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Amedej Vetrih, sağlığına kavuştu. Vetrih, ligin 2. yarısında forma giyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Vetrih'in İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi ve hiçbir sonunun kalmadığı bildirildi.



Aşı olmayan Djokovic'e Avustralya için izin çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.



PFDK'DAN PARA CEZALARI

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Adana Demirspor'a 32 bin, Altaş Denizlispor'a 4 bin 500 lira para cezası verildiğini açıkladı.

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