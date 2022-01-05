Galatasaray'da büyüyen kadro krizi! Cezalı ve Covid-19 geçiren futbolcular Aslan'ı zora soktu

İkinci yarının ilk maçında cumartesi günü Giresunspor ile Nef Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray'da büyük bir kadro krizi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Muslera, Diagne, Luyindama, Arda Turan ve Sacha Boey'in sakatlıkları sürüyor.
COVİD SIKINTISI BÜYÜYOR
Marcao ve Kerem ise sarı kart cezalısı. Van Aanholt'un ardından dün Alpaslan ve Fatih Öztürk'ün Covid-19 testleri de pozitif çıktı. Bunun dışında Mostafa Mohamed ve Feghouli ise Afrika Kupası'nda olduğu için Giresun önünde forma giyemeyecek.
TERİM BÜYÜK SIKINTIDA
Fatih Terim'in 13 eksik nedeniyle kadro kurmakta çok zorlandığı öğrenildi. Tecrübeli hoca kesin kararını cumartesi sabahı verecek.