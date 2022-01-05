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    Galatasaray'da büyüyen kadro krizi! Cezalı ve Covid-19 geçiren futbolcular Aslan'ı zora soktu

    Giresun maçında sakatlığı süren Muslera, Diagne, Luyindama, Arda, Boey, cezalı Marcao ve Kerem testleri pozitif çıkan Alpaslan, Aanholt ve Fatih ile Afrika Kupası’ndaki Mohamed ve Feghouli yok... İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Cimbom’da kadro krizi

    İkinci yarının ilk maçında cumartesi günü Giresunspor ile Nef Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray'da büyük bir kadro krizi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Muslera, Diagne, Luyindama, Arda Turan ve Sacha Boey'in sakatlıkları sürüyor.



    COVİD SIKINTISI BÜYÜYOR
    Marcao ve Kerem ise sarı kart cezalısı. Van Aanholt'un ardından dün Alpaslan ve Fatih Öztürk'ün Covid-19 testleri de pozitif çıktı. Bunun dışında Mostafa Mohamed ve Feghouli ise Afrika Kupası'nda olduğu için Giresun önünde forma giyemeyecek.



    TERİM BÜYÜK SIKINTIDA
    Fatih Terim'in 13 eksik nedeniyle kadro kurmakta çok zorlandığı öğrenildi. Tecrübeli hoca kesin kararını cumartesi sabahı verecek.



        ZORLU GÖREV KAAN'IN
        Savunmada Marcao, Luyindama ve Alpaslan'ın yokluğunda Işık Kaan Arslan'a gün doğdu. Fatih Terim, Giresunspor maçında Nelsson'un yanında 20 yaşındaki stopere şans vermeyi düşünüyor.



        HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
        Cimbom zorlu Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı futbolcuların son derece hırslı ve istekli olması dikkatlerden kaçmadı.



        KENAN KARAMAN GERİ DÖNÜYOR!
        Teknik sorumlu Önder Karaveli, Covid-19 testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal'ın yokluğunda Kenan Karaman'a ilk 11'de şans verecek. Gurbetçi futbolcu son zamanlarda forma bulmakta zorlanıyordu. Karaveli'nin orta alanda Josef ve Pjanic'in yanında Atiba'yı, defansınta ise Vida-Montero ikilisinin oynatacağı belirlendi.



            SON 4 MAÇTA SÜRE ALAMADI
            Kenan Karaman, Önder Karaveli'nin gelişi sonrası oynanan son 4 maçta da hiç forma giyememişti.



            KONGREYE GİTMEZSEN İMZA TOPLARIZ
            Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, yayınladığı açıklama ile başkan Ali Koç'a kongre çağrısı yaptı. Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'nin gelecekte daha iyi noktalara gelmesi bu yönetim tarzıyla ile mümkün değildir. Yapılması gereken tek şey hemen olağan üstü kongre kararı almaktır. Sizden beklenti; yaşattığınız hüsranı daha da arttırmadan, saygınlığınızı koruyarak olağanüstü genel kurul kararı almanızdır. Aksi takdirde; dip dalgası olarak geldiğiniz bu makamdan tsunami dalgasıyla gideceksiniz. 15 Ocak'a kadar kongre kararı almanızı umutla bekliyoruz. Bizi imza toplamaya mecbur etmeyin"



            HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
            Fenerbahçe, pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae, Filip Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla tamamladı.



                ATLETİCO SZALAİ'DE ISRARCI
                İspanyol medyası Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'de ısrarcı olduğunu yazdı. Haberlerde İspanyol kulübünün Attila Szalai için 23 milyon Euro gibi rakamı gözden çıkartabileceğini de iddia etti.



                NWAKAEME VE HUGO ZAMANA KARŞI
                Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Vitor Hugo'nun Malatyaspor maçında oynayıp oynamamasıyla ilgili karar kısa süre içerisinde verilecek.



                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gözü kulağı sağlık kurulunun Nwakaeme ve Vitor Hugo'yla ilgili gelecek haberde. Sakatlıkları nedeniyle tam olarak takımla birlikte çalışamayan iki oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiği ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlamalarının planlandığı ifade edildi. Abdullah Avcı'nın da Malatyaspor ile oynanacak olan maçta bu oyuncunun olma ihtimali üzerine bir kadro planı yaptığı ve Afrika Kupası'na giden Djaniny'nin yokluğunda da sol kanatta yeniden Nwakaeme'ye görev vereceği ifade edildi.



                    EDGAR IE'DEN TEŞEKKÜR MASAJI
                    Portekiz'de başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçiren Edgar le, "Destek veren herkese teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğim" diye konuştu.



                    YENİ MALATYA MESAİSİ SÜRÜYOR
                    Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 saat süren artrenman yarı sahada yapılan taktik çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



                    AZAROVİ TRANSFERİNE MADDİ ENGEL
                    Trabzonspor'un Par prensipte anlaşmaya vardıktan sonra şehre getirdiği Gürcü sol bek Irakli Azarovi'nin transferinde sorunlar çıktı. Dinamo Batumi kulübü ve oyuncuyla birçok konuda görüşülse de yüzde 40'lık vergi ve diğer bazı giderler noktasında uzlaşı sağlanamadı. Oyuncunun maliyetinin artması üzerine Trabzonspor, transfer sürecini askıya aldı.



                        KENAN PİRİC GÖZTEPE'DE
                        Göztepe, 2020-2021 s Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi Kenan Piric'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kenna Piric ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



                        2022 DAKAR RALLİSİ'NDE 3. ETAP TAMAMLANDI
                        2022 Dakar Rallisi'nin 3. etabında Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 26 dakika 51 saniyelik derecesiyle Audi Sport'tan Carlos Sainz elde etti. İspanyol sürücü, Dakar Rallisi'nde toplam 40. etap zaferini yaşadı. Motosiklet kategorisinde Hero MotoSports'tan Portekizli Joaquim Rodrigues, 2 saat 34 dakika 41 saniyelik derecesiyle 1. oldu.

                        ŞAHİN: BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS
                        Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, "Süper Kupa maçı bizim için büyük bir şans. Kupayı almak istiyorum. İnşallah Allah nasip eder" diye konuştu.

                        Gaziantep FK'da Vetrih sevinci yaşanıyor
                        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sağlık sebepleri nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Amedej Vetrih, sağlığına kavuştu. Vetrih, ligin 2. yarısında forma giyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Vetrih'in İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi ve hiçbir sonunun kalmadığı bildirildi.

                        Aşı olmayan Djokovic'e Avustralya için izin çıktı
                        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

                        PFDK'DAN PARA CEZALARI
                        PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Adana Demirspor'a 32 bin, Altaş Denizlispor'a 4 bin 500 lira para cezası verildiğini açıkladı.

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                        Haberler Spor Galatasaray'da büyüyen kadro krizi! Cezalı ve Covid-19 geçiren futbolcular Aslan'ı zora soktu
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