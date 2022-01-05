Covid-19'da Süper Lig'de etkisini arttırdı! Beşiktaş maçların 15 gün ertelenmesi için başvuru yaptı

Süper Lig'de ikinci devrenin perdesi cuma günü açılacak. Ancak tüm dünyada giderek etkisini artıran Covid-19 vakaları, Süper Lig'i çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere üst üste açıklanan pozitif vakaların ardından çok flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.