Covid-19'da Süper Lig'de etkisini arttırdı! Beşiktaş maçların 15 gün ertelenmesi için başvuru yaptı

Süper Lig'de ikinci devrenin perdesi cuma günü açılacak. Ancak tüm dünyada giderek etkisini artıran Covid-19 vakaları, Süper Lig'i çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere üst üste açıklanan pozitif vakaların ardından çok flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.
VAKALAR PATLADI
Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ta Katar'da bulunan Rachid Ghezzal'ın ardından İstanbul'da bırakılan bazı futbolcular ve personelin testleri de pozitif çıktı. Galatasaray'da ise Van Aanholt'un ardından Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ün testleri pozitif sonuçlandı. Anadolu kulüplerinde birçok futbolcunun hastalık belirtileri gösterdiği ve önümüzdeki günlerde birçok vakanın açıklanacağı belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak ikinci devrenin 15 gün geç başlaması yönünde talepte bulundu.
KARARLAR YOLDA
Kısa süre içinde başka kulüplerin de benzer bir başvuruyla TFF'nin kapısını çalması bekleniyor. TFF'nin olağanüstü bir toplantıyla gündemi değerlendireceği ve yeni önlemler açıklayabileceği de gelen bilgiler arasında.