NBA Miami Heat’taki temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven fırtına gibi esti





Yurtseven'in 22 sayı, 16 ribaundluk çabası galibiyet için yeterli olmadı. Temsilcimiz bu performansıyla sayı ve ribaund alanındaki kişisel rekorlarını geliştirirken, üst üste 4. double-double'ına da imza attı. Türk fırtınası ayrıca 34 dakika 48 saniye sahada kalarak NBA kariyerinin en uzun süre oynadığı maçını geride bıraktı.

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