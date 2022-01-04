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    NBA Miami Heat’taki temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven fırtına gibi esti

    ABD'de Türk basketbolçuları yıldızlaşmaya devam ediyor. NBA Miami Heat’taki temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven yıldızlaştı. Sayı, ribaund, sahada kalma ve doubledouble rekorları kırdı.

    Türk fırtınası!

    ABD'de Türk basketbolcular, harikalar yaratmaya başladı. Cedi Osman, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta büyük başarı gösteren Cedi Osman ve Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün ardından, Miami Heat'te top sektiren Ömer Faruk Yurtseven'den de güzel haberler geldi. Yurtseven, Sacramento Kings, Miami Heat karşılaşmasında, kişisel rekorlarını kırdı.



    Yurtseven'in 22 sayı, 16 ribaundluk çabası galibiyet için yeterli olmadı. Temsilcimiz bu performansıyla sayı ve ribaund alanındaki kişisel rekorlarını geliştirirken, üst üste 4. double-double'ına da imza attı. Türk fırtınası ayrıca 34 dakika 48 saniye sahada kalarak NBA kariyerinin en uzun süre oynadığı maçını geride bıraktı.

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    Haberler Spor NBA Miami Heat’taki temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven fırtına gibi esti
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