Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren TAKVİM'e çok özel açıklamalarda bulundu...

G.Saray'da yaşanan son gelişmeleri TAKVİM'e değerlendiren Faruk Süren, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu… Terim'in yalnız bırakıldığını belirten Süren, "Sorun şu… Hocam yalnız kalmış…Düşüncelerini, onun istediklerini paylaşabileceği, bunları hayata geçirmek için ona her türlü desteği vereceği, onunla eşit bilgi ve beceriye sahip yardımcılara ihtiyacı var. İnsan bazen yalnız kaldığı zaman dışarısının havasını algılayamıyor. Aslında görüldüğü gibi hoca kendini 60 yaşında değil 25 yaşında görüyor. O enerjisi var. Ama onu yalnız bırakmayacak ona destek olacak kişilere ihtiyacı var" dedi.
Selçuk İnan, Necati Ateş, Ümit Davala gibi isimlerin çok değerli isimler olduğunu belirten Süren, "Ancak burda tabi Galatasaray'ın hatası var. Galatasaray bu isimleri futbol hayatlarına son verince önce yurt dışına göndermeliydi. Ama biz onları hemen yardımcı antrenör yapıyoruz. G.Saray bu tür değerlerine yatırım yapmalı. Onlar yurt dışında iyi bir eğitim sürecinden geçmeli. Kendilerini geliştirdikten sonra da G.Saray'da görev almalı" dedi. Süren, Fatih Terim'in "Kendim dahil G.Saray'a kimsenin zarar vermesine izin vermem" sözü için de "Fatih Terim çok büyük bir G.Saraylıdır. Kesinlikle zarar vermez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.