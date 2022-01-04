Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren TAKVİM'e çok özel açıklamalarda bulundu...





Selçuk İnan, Necati Ateş, Ümit Davala gibi isimlerin çok değerli isimler olduğunu belirten Süren, "Ancak burda tabi Galatasaray'ın hatası var. Galatasaray bu isimleri futbol hayatlarına son verince önce yurt dışına göndermeliydi. Ama biz onları hemen yardımcı antrenör yapıyoruz. G.Saray bu tür değerlerine yatırım yapmalı. Onlar yurt dışında iyi bir eğitim sürecinden geçmeli. Kendilerini geliştirdikten sonra da G.Saray'da görev almalı" dedi. Süren, Fatih Terim'in "Kendim dahil G.Saray'a kimsenin zarar vermesine izin vermem" sözü için de "Fatih Terim çok büyük bir G.Saraylıdır. Kesinlikle zarar vermez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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