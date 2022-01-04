Ferdi Kadıoğlu 4,5 yıl daha Fenerbahçe'de olacak!





BİR YILDIZ GİBİ PARLIYORUZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor, sadece puan durumuyla değ,i l finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parloıyr. Umuyorum sezon sonu hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacaızğ" dedi. AHMET Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında çok önemli ifadeler kullandı. Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Trabzonspor, sadece bu sezon Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz, daha da ileriye taşıyacağız ve sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili de son derece önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu süreçte teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız başta olmak üzere tüm camiamızın büyük özverisi, gayreti, isteği ve sahiplenmesi sonucu sezonun ilk yarısını lider tamamladık. Ancak önümüzde günler, haftalar, aylar ve mevsimler var. Hepinizin heyecanlı, hepinizin sabırsız olduğunu biliyorum. Umuyorum ki tüm bu süreç tamamlandığında sabrettiğimiz ve büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız" ifadesini kullandı.