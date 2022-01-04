Ferdi Kadıoğlu 4,5 yıl daha Fenerbahçe'de olacak!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Önceki gün TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u arayarak Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu formasını giydiği Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzanın birkaç gün içinde gerçekleşeceği de öğrenildi. Fenerbahçe'nin Ferdi'ye "Türk Milli Takımı'nı tercih ederek Türk statün devam ederse teklifimiz daha yüksek olur" dediği ve bunun üzerine Ferdi'nin Hamit Altıntop'u aradığı ifade edildi. Hem F.Bahçe hem de Hamit Altıntop Ferdi'nin Türkiye'yi tercih ettiğini dün açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe ile tamamı ilk 11'de 15 Süper Lig maçına çıkmış, 2 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
FENER DEMİR'E BİLENİYOR
FENERBAHÇE, Süper Lig 2021-22 sezonu ikinci yarında 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Isınmanın ardından dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Gustavo, Altay, Mert Hakan ve Berisha takımdan ayrı çalıştı.
SERDAR AZİZ İMZAYA YAKIN
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda biticek olan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'ı kulüp binasına davet etti. Tecrübeli stoper Serdar Aziz ile yeni bir sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.