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    Ferdi Kadıoğlu 4,5 yıl daha Fenerbahçe'de olacak!

    Fenerbahçe, Türk Milli Takımı’nı tercih eden ve Türk statüsü devam eden Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ferdi ile 4.5 yıl daha

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Önceki gün TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u arayarak Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu formasını giydiği Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzanın birkaç gün içinde gerçekleşeceği de öğrenildi. Fenerbahçe'nin Ferdi'ye "Türk Milli Takımı'nı tercih ederek Türk statün devam ederse teklifimiz daha yüksek olur" dediği ve bunun üzerine Ferdi'nin Hamit Altıntop'u aradığı ifade edildi. Hem F.Bahçe hem de Hamit Altıntop Ferdi'nin Türkiye'yi tercih ettiğini dün açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe ile tamamı ilk 11'de 15 Süper Lig maçına çıkmış, 2 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koymuştu.



    FENER DEMİR'E BİLENİYOR
    FENERBAHÇE, Süper Lig 2021-22 sezonu ikinci yarında 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Isınmanın ardından dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Gustavo, Altay, Mert Hakan ve Berisha takımdan ayrı çalıştı.



    SERDAR AZİZ İMZAYA YAKIN
    Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda biticek olan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'ı kulüp binasına davet etti. Tecrübeli stoper Serdar Aziz ile yeni bir sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



        KATAR SONRASI KRİTİK TOPLANTI
        Beşiktaş, yarın Antalya ile oynayacağı Süper Kupa final i sonrası teknik direktör ve golcü transferi için toplantı yapacak. Beşiktaş'ta yarın oynanacak Süper Kupa finali sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Siyah- Beyazlılar kupayı müzesine taşıyarak önemli bir gelir elde etmek istiyor. Yönetim Katar'daki finalden sonra hem teknik direktör hem de golcü transferinde adımlar atmayı planlıyor. Kupa maçının sonucuna göre teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili karar da verilecek. Siyah-Beyazlılar'da yönetimin çoğunluğu sezon sonuna kadar Önder hocayla devam edilmesini istiyor. Ancak alınacak sonuç ve ortaya konacak futbol da Önder Karaveli'nin kaderini belirleyecek. Beşiktaş hoca konusu dışında forvet transferine de ağırlık verecek. Siyah- Beyazlı Yönetim, ikinci devre öncesinde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor. Forvet transferi için de kupa maçı sonrası toplantı gerçekleştirilecek.



        İDMAN SONRASI UÇTULAR
        Kara Kartal dün tesislerinde yaptığı antrenman sonrasında Katar'a hareket etti. Siyah-Beyazlı futbolcuların şıklığı dikkat çekiciydi.



        KARTAL'DA HASTALIK ŞOKU
        Beşiktaş, Süper Kupa maçının hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı. Sonrasında ise Katar'a uçtu... Süper Kupa finali öncesinde Beşiktaş'ta hastalık şoku yaşanıyor. Üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren Necip, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih ve Serdar Saatçı, Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde kadrodan çıkarılan isimler oldu.



            2011 SÜPER KUPA FİNALİNİ OYNARIZ!
            Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Adnan Dalgakıran, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak baktıklarını açıkladı.



            BİR YILDIZ GİBİ PARLIYORUZ
            Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor, sadece puan durumuyla değ,i l finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parloıyr. Umuyorum sezon sonu hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacaızğ" dedi. AHMET Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında çok önemli ifadeler kullandı. Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Trabzonspor, sadece bu sezon Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz, daha da ileriye taşıyacağız ve sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili de son derece önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu süreçte teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız başta olmak üzere tüm camiamızın büyük özverisi, gayreti, isteği ve sahiplenmesi sonucu sezonun ilk yarısını lider tamamladık. Ancak önümüzde günler, haftalar, aylar ve mevsimler var. Hepinizin heyecanlı, hepinizin sabırsız olduğunu biliyorum. Umuyorum ki tüm bu süreç tamamlandığında sabrettiğimiz ve büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız" ifadesini kullandı.



            EDGAR LE AMELİYAT EDİLDİ
            Edgar le, Portekiz'de başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Bu arada Trabzonspor, Yeni Malatya maçının hazırlıklarına devam etti.



                HEM REAL'İ HEM BAHİSÇİLERİ YIKTI!
                Getafe'li Enes Ünal attığı golle Real Madrid karşısında galibeiyti getirdi. Real Madrid galibiyetine 307 milyon Euro'luk bahis yapıldığı da ortyaa çıktı...
                LA Liga'da Getafe formasını giyen Enes Ünal, Real Madrid'e attığı golle galibiyeti getirdi. Ancak yıkılanın sadece Real Madrid olmadığı belirlendi. Yapılan açıklamada, Getafe'nin yenilgisi için tam 307 milyon Euro'luk bahis oynandığı belirtildi. Öte yandan bu sezon gol sayısını 6'ya çıkaran Enes Ünal 5 büyük ligde çok önemli yıldızları solladı. Genç futbolcunun 5 büyük ligde daha çok gol attığı isimler arasında Chelsea'den Romelu Lukaku (5 gol), Tottenham'dan Harry Kane (4 gol), PSG'den Neymar (3 gol), Manchester City'den Gabriel Jesus (2 gol) ve PSG'den Lionel Messi (1 gol) yer alıyor.



                GÖRDÜĞÜNÜZÜ ÇALIN
                Hakemlere seslenen Özdemir "Tereddüt etmeyin, gördüğünüzü çalın, korkmayın, cesurca kararlar alın" ifadesini kullandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere seslenerek, "Bizler elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Ancak sizlerden de azami iyi yönetimler bekliyoruz. Sahada gerilmeyin, sakin olun, tereddüt etmeyin, gördüğünüzü çalın, korkmayın, cesurca kararlar alın" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca "Ben de 2011 yılındaki Süper Kupa finalinin oynanması taraftarıyım. Yönetim kurulu toplantısında oyumu bu yönde kullanacağım'' dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söylerken, "Doğru olduğunu inandığımız kararı verin, o düdüğü çalın. Kulüpler Birliği ve kulüpler olarak o cesaretin arkasında biz varız. Kulüplere, federasyona ve MHK'ya güvenin, kişilere güvenmeyin" diye konuştu.



                FENER'İN YENİ GUARDI KONTROLDEN GEÇTİ
                Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Bria Hartley, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.



                    BURSA'DA EMİRHAN İLE YOLLAR AYRILDI...
                    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da uzun zamandır yolların ayrılması beklenilen Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesi feshedildi. Emirhan Aydoğan, Bursaspor'un son maçlarında kadroya dahi alınmıyordu.



                    DENİZLİSPOR'DA COVİD DEPREMİ
                    Maddi sıkıntı ve sakatlıklarla boğuşan 1. Lig ekibi Denizlispor'da coronavirüs testinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 15 kişinin sonucu pozitif çıktı. Tedavi ve karantina sürecine başlandı.

                    TORRES: BARCELONA BENİM HAYALİMDİ
                    Barcelona'nın Manchester City'den 55 milyon Euro'ya transfer ettiği Ferran Torres resmi imzayı attı. İspanyol yıldız, "Barcelona benim hayalimdi. Hayalim gerçeğe dönüştüğü için çok mutluyum" dedi.

                    SÜPER LİG'DEN 21 İSİM
                    Afrika Uluslar Kupası'nda geri sayım sürüyor. Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak olan organizasyonda Süper Lig'den 21 isim yer alacak. Bu isimler ligde en az 3 maçı kaçıracak.

                    JAYLEN BROWN 50 ATTI BOSTON KAZANDI
                    Boston Celtics, Orlando Magic'i 116- 111 yendi. Jaylen Brown, maçı 50 sayı, 11 ribauntla tamamladı. Diğer sonuçlar: Toronto- New York: 120-105, Sacramento-Miami: 115-113, Cleveland-Indiana: 108-104, Charlotte-Phoenix: 99-133, Oklahoma-Dallas: 86-95, LA Lakers-Minnesota: 108-103.

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                    Haberler Spor Ferdi Kadıoğlu 4,5 yıl daha Fenerbahçe'de olacak!
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