Fenerbahçeli Mesut Özil'den yeni yatırım! Çorum FK'yı satın alıyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Çorum FK'yı 18 milyon TL karşılığında satın almaya çalışıyor.
Son olarak kendi adını taşıyan M10 Fan Tokenlarını piyasaya sürmek için bir anlaşma yapan Mesut Özil, yeni yatırımını ise futbola yapmaya hazırlanıyor.
32 yaşındaki futbolcunun 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın almak için girişimlerde bulunduğu ve bunun için 1 milyon Sterlin'lik (18 milyon TL) bir bütçe ayırdığı ifade edildi.