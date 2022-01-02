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    • Spor
    • 02.01.2022 20:52
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    • 02.01.2022 20:55
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    Fenerbahçeli Mesut Özil'den yeni yatırım! Çorum FK'yı satın alıyor

    Son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Mesut Özil, saha dışındaki yatırımlarına da devam ediyor. Yıldız isim Çorum FK'yı 18 milyon TL'ye satın almak için çalışma başlattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Mesut Özil’den yeni yatırım! O takımı satın alıyor

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Çorum FK'yı 18 milyon TL karşılığında satın almaya çalışıyor.

    Son olarak kendi adını taşıyan M10 Fan Tokenlarını piyasaya sürmek için bir anlaşma yapan Mesut Özil, yeni yatırımını ise futbola yapmaya hazırlanıyor.

    32 yaşındaki futbolcunun 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın almak için girişimlerde bulunduğu ve bunun için 1 milyon Sterlin'lik (18 milyon TL) bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

        Aslen Çorumlu olan takım arkadaşı İrfan Can Kahveci aracılığıyla Çorum FK'yı almak için girişimlerde bulunan Mesut Özil'in kısa süre içinde bu konuda resmi adımları atacağı belirtildi.

        Mesut Özil bir süre önce ünlü oyuncu Eva Longoria, model Kate Upton ve eşi Justin Verlander ile birlikte NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcıyla Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'yı satın almıştı.

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