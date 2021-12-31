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    Beşiktaş'a 38’lik Atiba turu getirdi! Altay karşısında hata yapmadan kazanmayı başardı

    Süper Lig’de zirveden kopan Siyah-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay karşısında hata yapmadı. Kartal adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Renktaşı karşısında zorlanan Beşiktaş 61. dakikada Atiba’nın golüyle öne geçti. Kalan bölümde skoru koruyup turladı.

    Kupa Kartal’ı

    Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş dün 5. tur maçında Altay'ı 1-0 yendi. Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'taki maçı kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. 15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Batshuayi'nn rakibini geçerek yaptığı vuruş kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.



    İLK YARIDA GOL POZİSYONU ÇOK AZDI
    21. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı böylece 0-0 sona erdi.



    ATİBA TOPU ÖNÜNDE BULDU VE ATTI!
    61. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Josef'in şutu kaleciden sekti ve Atiba'nın önünde kaldı. 38 yaşındaki Kanadalı yıldız kaleye yakın mesafeden düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.



        PAİXAO UZATMADA FIRSATI HARCADI
        Altay uzatma dakikalarında gole çok yaklaştı. Ancak Marco Paixao'nun ceza sahasından şutu az farkla auta çıktı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Beşiktaş 1-0'lık skorla turu geçti.



        VAZGEÇMEYEN BİR GÖRÜNTÜ ÇİZECEĞİZ
        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay galibiyetini değerlendirdi. Genç hoca, "Beşiktaş taraftarı her zaman vazgeçmeyenleri sever. Biz de böyle bir görüntü çizmeye devam ediyoruz" dedi. Geleceğiyle ilgili de konuşan Karaveli, "Ben sadece önümüzdeki maça odaklanıyorum. Sonrasını düşünmüyorum. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.



        VİDA KADROYA ALINMADI
        Konyaspor maçında yaptığı hatalarla tepki çiken Domagoj Vida dün kadroya alınmadı. Sakatlığı geçen Alex Teixeira 6 maçlık aradan sonra kadroya dahil edilirken Larin, Pjanic ve Rıdvan gibi önemli isimler Altay karşısında 90 dakikaya kulübede başladı.

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        Tesadüfün böylesi!
        Haberler Spor Beşiktaş'a 38’lik Atiba turu getirdi! Altay karşısında hata yapmadan kazanmayı başardı
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