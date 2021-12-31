Beşiktaş'a 38’lik Atiba turu getirdi! Altay karşısında hata yapmadan kazanmayı başardı





VAZGEÇMEYEN BİR GÖRÜNTÜ ÇİZECEĞİZ

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay galibiyetini değerlendirdi. Genç hoca, "Beşiktaş taraftarı her zaman vazgeçmeyenleri sever. Biz de böyle bir görüntü çizmeye devam ediyoruz" dedi. Geleceğiyle ilgili de konuşan Karaveli, "Ben sadece önümüzdeki maça odaklanıyorum. Sonrasını düşünmüyorum. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.