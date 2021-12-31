Beşiktaş'a 38’lik Atiba turu getirdi! Altay karşısında hata yapmadan kazanmayı başardı

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş dün 5. tur maçında Altay'ı 1-0 yendi. Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'taki maçı kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. 15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Batshuayi'nn rakibini geçerek yaptığı vuruş kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.
İLK YARIDA GOL POZİSYONU ÇOK AZDI
21. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı böylece 0-0 sona erdi.
ATİBA TOPU ÖNÜNDE BULDU VE ATTI!
61. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Josef'in şutu kaleciden sekti ve Atiba'nın önünde kaldı. 38 yaşındaki Kanadalı yıldız kaleye yakın mesafeden düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.