Trabzonspor'dan stoper harekatı! Yıldızlarla sıcak temasa geçti





Ayrıca bir de yerli stoper transferi gündemde... Bordo-Mavililer Polonyalı sol bek Puchacz ile tüm konularda anlaştı. Kulübü Union Berlin'in istediği 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu alt seviyelere çekilirse bu transfer kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak. Ancak kulüple aradaki bazı rakamsal farklılıklar devam ediyor. Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli, mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenildi.

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