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    Trabzonspor'dan stoper harekatı! Yıldızlarla sıcak temasa geçti

    Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Fırtına'da transfer çalışmaları hız kazandı. Trabzonspor, PAOK’tan Ingason, Porto’dan Mbemba ve Werder Bremen’den Veljkovic’i transfer listesine ekledi.

    Stoper harekatı

    Trabzonspor'da devre arası transferi bir hayli hareketli geçecek... Bordo-Mavililer sol bek, sağ kanat ve stoper transferi için yoğun mesai harcıyor... Yönetimin öncelikli hedefi ise stoper transferi...



    Edgar Ie'nin sezonu kapatmasından sonra arayışlara başlayan Karadeniz Fırtınası, 3 aday belirledi. Trabzonspor, PAOK'un İzlandalı stoperi Sverrir Ingi Ingason, Werder Bremen'in Sırp stoperi Milos Veljkovic ve Porto'nun Kongolu yıldızı Mbemba'nın menajerleri ile temas kurdu. 3 oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu sona eriyor... Yönetim kısa süre içinde biriyle anlaşacak...



    Ayrıca bir de yerli stoper transferi gündemde... Bordo-Mavililer Polonyalı sol bek Puchacz ile tüm konularda anlaştı. Kulübü Union Berlin'in istediği 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu alt seviyelere çekilirse bu transfer kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak. Ancak kulüple aradaki bazı rakamsal farklılıklar devam ediyor. Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli, mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenildi.

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