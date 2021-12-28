Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Bu akşam Galatasaray ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Volkan Bayarslan yönetti. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Denizlispor ZTK maçı geniş özeti ve golleri!
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray sahne aldı. Sarı-kırmızılı ekip evinde Denizlispor'u ağırladı. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma iki takımın da karşılıklı golleriyle 3-3 tamamlandı. Uzatmada da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına giden maçı Denizlispor kazandı.
MAÇIN GOLLERİ
Maça hızlı başlayan Galatasaray'ın ataklarını savunan Denizlispor yakaladığı ilk kontra atakta golü buldu. Derinlemesine atılan pasta kaleci İsmail Çipe'yi geçen İlhan Depe topu ağlara gönderdi ve Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.
Yediği gol sonrası baskısını artıran Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından vurduğu sert şutta golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi.
Yine Galatasaray'ın baskı kurduğu dakikalarda hızla atağa çıkan Denizlispor'da savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Darri, İsmail Çipe'nin önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruşla yeşil-siyahlı ekibi bir kez daha öne geçirdi.
Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Taylan Antalyalı'ya yapılan faulde topun başına geçen Ömer Bayram'ın içeri kestiği ortada Mostafa Mohamed topu indirdi. Onun indirdiği yerde topa dokunan Halil Dervişoğlu topu ağlara yolladı ve Galatasaray 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.