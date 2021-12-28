Galatasaray Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Denizlispor ZTK maçı geniş özeti ve golleri!

Yine Galatasaray'ın baskı kurduğu dakikalarda hızla atağa çıkan Denizlispor'da savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Darri, İsmail Çipe'nin önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruşla yeşil-siyahlı ekibi bir kez daha öne geçirdi.

Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Taylan Antalyalı'ya yapılan faulde topun başına geçen Ömer Bayram'ın içeri kestiği ortada Mostafa Mohamed topu indirdi. Onun indirdiği yerde topa dokunan Halil Dervişoğlu topu ağlara yolladı ve Galatasaray 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.