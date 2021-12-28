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    • Spor
    • 28.12.2021 23:59
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    • 28.12.2021 23:59
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    Galatasaray Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Denizlispor ZTK maçı geniş özeti ve golleri!

    Ziraat türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda bugün Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. ZTK 5. tur maçında Volkan Bayarslan hakemlik yaptı. Saat 21.00'de başlayan maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadele sonrası detaylar merak edildi. Galatasaray Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Denizlispor ZTK maçı geniş özeti ve golleri!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Denizlispor canlı maç izle!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Bu akşam Galatasaray ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Volkan Bayarslan yönetti. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Denizlispor ZTK maçı geniş özeti ve golleri!

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray sahne aldı. Sarı-kırmızılı ekip evinde Denizlispor'u ağırladı. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma iki takımın da karşılıklı golleriyle 3-3 tamamlandı. Uzatmada da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına giden maçı Denizlispor kazandı.

    MAÇIN GOLLERİ
    Maça hızlı başlayan Galatasaray'ın ataklarını savunan Denizlispor yakaladığı ilk kontra atakta golü buldu. Derinlemesine atılan pasta kaleci İsmail Çipe'yi geçen İlhan Depe topu ağlara gönderdi ve Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

    Yediği gol sonrası baskısını artıran Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından vurduğu sert şutta golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi.

    Yine Galatasaray'ın baskı kurduğu dakikalarda hızla atağa çıkan Denizlispor'da savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Darri, İsmail Çipe'nin önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruşla yeşil-siyahlı ekibi bir kez daha öne geçirdi.

    Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Taylan Antalyalı'ya yapılan faulde topun başına geçen Ömer Bayram'ın içeri kestiği ortada Mostafa Mohamed topu indirdi. Onun indirdiği yerde topa dokunan Halil Dervişoğlu topu ağlara yolladı ve Galatasaray 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

        Dakika 50'yi gösterdiğinde bu kez az önceki golün asistini yapan Mostafa Mohamed sahneye çıktı. Morutan'ın pasında ceza sahasına giren Mostafa Mohamed çok sert bir vuruşla topu filelere gönderdi ve sarı-kırmızılı ekibi 3-2'lik skorla öne geçirdi.

        Uzatmaların son dakikasında Denizlispor korner kullandı. Ceza sahasında yaşanan karambolde sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Işık Kaan'ın çevirdiği top Nelsson'a çarptı ve filelere gitti. Maç 3-3'lük skorla uzatmalara gitti.

        GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
        Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış, Mostafa Mohamed
        Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri
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        Haberler Spor Galatasaray Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Denizlispor ZTK maçı geniş özeti ve golleri!
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