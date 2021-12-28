Fenerbahçe'de tarihinde karar! Yargıtay beraatleri onadı

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci dün sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir. İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn. Aziz Yıldırım, Sn. İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu Beraat Kararı Yrg. 5. Ceza Dairesi tarafından Onanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.