Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Burak Kapacak'tan flaş paylaşım

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında hiçbir maçta forma giyemeyen Burak Kapacak, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.
Fenerbahçe'nin sezon başında 13,5 milyon TL karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli kulüpte ligin ilk yarısında hiçbir maçta forma giyememiş ve genç oyuncunun kiralık olarak başka bir kulübe verilmesi kararlaştırılmıştı.
Fenerbahçe'de göze girmeyi başaramayan Burak Kapacak, kendisini kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen eski kulübü Bursaspor ile ilgili dün flaş bir paylaşım yaptı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2020 yılında Yeşil-Beyazlı forma ile attığı bir golü alıntılayarak Instagram'da takipçileriyle paylaştı.