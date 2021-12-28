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    • Spor
    • 28.12.2021 22:06
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    • 28.12.2021 22:06
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    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Burak Kapacak'tan flaş paylaşım

    Sezon başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak ligin ilk devresinde bir dakika bile forma şansı bulamayan Burak Kapacak'tan sosyal medyada flaş bir paylaşım geldi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    F.Bahçe’de gözden çıkarılan Burak’tan flaş paylaşım

    Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında hiçbir maçta forma giyemeyen Burak Kapacak, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

    Fenerbahçe'nin sezon başında 13,5 milyon TL karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli kulüpte ligin ilk yarısında hiçbir maçta forma giyememiş ve genç oyuncunun kiralık olarak başka bir kulübe verilmesi kararlaştırılmıştı.

    Fenerbahçe'de göze girmeyi başaramayan Burak Kapacak, kendisini kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen eski kulübü Bursaspor ile ilgili dün flaş bir paylaşım yaptı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2020 yılında Yeşil-Beyazlı forma ile attığı bir golü alıntılayarak Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

        Burak Kapacak'ın yapmış olduğu bu paylaşım genç oyuncunun eski kulübüne transfer olacağı yönündeki dedikoduları daha da artırdı.

        Bursaspor altyapısından yetişen Burak Kapacak ile Yeşil-Beyazlılar'ın dışında Kocaelispor da yakından ilgileniyor.

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