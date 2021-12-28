Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Burak Kapacak'tan flaş paylaşım

Fenerbahçe'de göze girmeyi başaramayan Burak Kapacak, kendisini kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen eski kulübü Bursaspor ile ilgili dün flaş bir paylaşım yaptı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2020 yılında Yeşil-Beyazlı forma ile attığı bir golü alıntılayarak Instagram'da takipçileriyle paylaştı.