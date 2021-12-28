Fenerbahçe yönetimi 3 Ocak'a kadar Löw'e zaman verdi! Olumsuz yanıtta hedef Slaven Bilic

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un takımın başına getirmek için yoğun çaba sarfettiği Joachim Löw'den 3 Ocak tarihine kadar karar vermesini istediği öğrenildi. Eğer Alman hocadan bir kez daha olumsuz yanıt gelirse, yönetim tüm mesaisini Hırvat teknik adam Slaven Biliç için harcayacak. Sarı-Lacivertli kurmaylar, 10 Ocak'taki Adana Demirspor maçı öncesine kadar yeni teknik direktörün ismini açıklamayı planlıyor.
HOCASIZ GEÇEN 269 GÜN
Fenerbahçe, 2018 yılında kulübün başına geçen Başkan Ali Koç döneminde futbol takımı 269 gün teknik direktörsüz kaldı. Hocasız geçen bu rakama geçici olarak takımın teknik sorumlusu olan Erwin Koeman, Tahir Karapınar ve Zeki Göle'nin takımın başında olduğu günler de dahil.
KUPA İÇİN START VERİLDİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Yeni Malatya maçınının 11'inde forma giyen oyuncular yenileme çalışması ile yetindiler.