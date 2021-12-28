Fenerbahçe yönetimi 3 Ocak'a kadar Löw'e zaman verdi! Olumsuz yanıtta hedef Slaven Bilic





OPERASYON BAŞLIYOR

Galatasaray ara transfer için resmen düğmeye bastı. Babel, Lunyidama, Yedlin ve Assunçao yolcu. Terim yerli stoper, 6 numara , 8 numara ve kanat takviyesi istedi. Okan Kocuk da geri dönüyor. Ligde ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da ara transfer operasyonuna start verildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Luyindama, Babel, Gustavo Assunçao ve Yedlin'in gönderilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın yerli stoper, 6 numara, 8 numara ve kanat takviyesi istediği de belirlendi. Kaleci Fatih Öztürk'ün bonservisiyle beraber Adana Demirspor'a verilmesi, sezon başında Giresun'a kiralanan Okan Kocuk'un ise takıma geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi ilk olarak Terim'in gözden çıkardığı 4 futbolcuya kulüp aramak için kolları sıvadı. Luyindama'nın Standard Liege'ye kiralık verilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Assunçao'nun kiralık sözleşmesi de kısa süre içinde feshedilecek. Yedlin ve Babel için şu an kulübe ulaşan bir teklifin olmadığı ise gelen bilgiler arasında.