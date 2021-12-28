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    Fenerbahçe yönetimi 3 Ocak'a kadar Löw'e zaman verdi! Olumsuz yanıtta hedef Slaven Bilic

    Yönetim, Löw’den 3 Ocak’a kadar kararını vermesini istedi. Olumsuz yanıt gelirse yönetim tüm mesaisi ni Slaven Bilic için harcayacak. İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    3 Ocak’a kadar Löw olmazsa Bilic!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un takımın başına getirmek için yoğun çaba sarfettiği Joachim Löw'den 3 Ocak tarihine kadar karar vermesini istediği öğrenildi. Eğer Alman hocadan bir kez daha olumsuz yanıt gelirse, yönetim tüm mesaisini Hırvat teknik adam Slaven Biliç için harcayacak. Sarı-Lacivertli kurmaylar, 10 Ocak'taki Adana Demirspor maçı öncesine kadar yeni teknik direktörün ismini açıklamayı planlıyor.



    HOCASIZ GEÇEN 269 GÜN
    Fenerbahçe, 2018 yılında kulübün başına geçen Başkan Ali Koç döneminde futbol takımı 269 gün teknik direktörsüz kaldı. Hocasız geçen bu rakama geçici olarak takımın teknik sorumlusu olan Erwin Koeman, Tahir Karapınar ve Zeki Göle'nin takımın başında olduğu günler de dahil.



    KUPA İÇİN START VERİLDİ
    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Yeni Malatya maçınının 11'inde forma giyen oyuncular yenileme çalışması ile yetindiler.



        DİMİTRİOS PELKAS KOMŞU'DA MANŞET
        Yaklaşık 7 ay sonra gol sevinci yaşayan Dimitrios Pelkas, Yunan basınında manşetleri süsledi. Yunan futbolcu için "Pelkas hayata döndü. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Böyle bir gole ihtiyacı vardı" yorumları yapıldı. Yunan futbolcunun tarafarlardan destek gördüğü de ifade edildi.



        EKSİK FIRTINA'DA HEDEF SON 16!
        Trabzonspor yedek ağırlıklı kadrosuyla Bolu önünde turu geçmek için mücadele edecek... Kupada bugün Boluspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen, Boluspor maçında kadrosunda yer almayacak. Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny'ye ise erken yılbaşı izni verildi. Afrika Kupası'nda ülkesinin milli takımında forma giyecek olan oyuncunun yolculuğunun uzun süreceği için kendisine bu konuda jest yapıldı.



        DOĞUKAN İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
        Trabzonspor, Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i takas karşılığında kadrosuna katmak düşüncesinde. Kadroda çok fazla forma şansı bulamayan oyunculara Antalyaspor'un talip olması sonrası gündeme gelen transfer için önümüzdeki günlerde resmi görüşme yapılacak.



            OPERASYON BAŞLIYOR
            Galatasaray ara transfer için resmen düğmeye bastı. Babel, Lunyidama, Yedlin ve Assunçao yolcu. Terim yerli stoper, 6 numara , 8 numara ve kanat takviyesi istedi. Okan Kocuk da geri dönüyor. Ligde ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da ara transfer operasyonuna start verildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Luyindama, Babel, Gustavo Assunçao ve Yedlin'in gönderilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın yerli stoper, 6 numara, 8 numara ve kanat takviyesi istediği de belirlendi. Kaleci Fatih Öztürk'ün bonservisiyle beraber Adana Demirspor'a verilmesi, sezon başında Giresun'a kiralanan Okan Kocuk'un ise takıma geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi ilk olarak Terim'in gözden çıkardığı 4 futbolcuya kulüp aramak için kolları sıvadı. Luyindama'nın Standard Liege'ye kiralık verilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Assunçao'nun kiralık sözleşmesi de kısa süre içinde feshedilecek. Yedlin ve Babel için şu an kulübe ulaşan bir teklifin olmadığı ise gelen bilgiler arasında.



            MOHAMED İMZAYI ATTI!
            G.Saray, Mostafa Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten aldı ve 2025 yılına kadar sözleşme yaptı. Mohamed için 4 milyon dolar ödenecek. Mohamed, 2022- 23 sezonunda 900 bin dolar kazanacak



            ERCAN KARA İDDİASI
            Galatasaray'ın Mohamed ile Diagne'nin 1 ayı geçecek yokluğu needniyle yerli forvet aradığı ve Rapid Wien'den Ercan Kara'yı istdeiği belirtildi
            Çok yoğun geçmesi beklenen ara transfer dönemine giren Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Mostafa Mohamed'ten Afrika Kupası, Diagne'den ise sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süre yoksun kalacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın Rapid Wien'de oynayan Ercan Kara'ya kanca attığı belirtildi. Avusturya basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan teklif aldığını ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen Ercan'ın teklife çok sıcak baktığı da vurgulandı. Bu sezon 32 maça çıkan Ercan Kara 14 gol atıp 4 asist yaptı.



                ASLAN KUPADA SAHNE ALIYOR
                Ligde ilk yarıyı Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray bugün Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar 5. tur maçında 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.



                PENBE'DEN TERİM'E ŞOK ELEŞTİRİ
                Fatih Terim'in Galatasaray ve Milli Takım'dan eski öğrencisi Ergün Penbe'den şok bir çıkış geldi. Penbe, Terim'den gelen antrenörlük teklifini geri çevirdiğini belirterek, "Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok" şeklinde konuştu.



                HEYECAN KUPAYLA DEVAM EDİYOR
                Ligde ilk yarı sona ererken heyecan kupa maçlarıyla devam edecek... Lig lideri Trabzonspor ve Galatasaray bugün 5. tur maçlarına çıkacak...
                Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları bugün oynanacak maçlarla start alacak. Süper Lig'in lideri Trabzonspor bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray ise saat 21.00'de Denizlispor'u ağırlayacak.



                    ANADOLU DERBİSİ KAYSERİ'NİN
                    Sarı-Kırmızılılar, ilk 23 dakikada bulduğu gollerle Sivasspor'u farklı mağlup etti... Süper Lig'de Kayserispor evinde Sivasspor'u ilk 23 dakikada bulduğu gollerle mağlup etti: 3-0. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini 9 ve 17. dakikada Mario Gavranovic ve 23'te Mame Thiam kaydetti. Ligde iki maç sonra kazanan Yukatel Kayserispor puanını 24'e yükseltti. 5 hafta sonra kaybeden Demir Grup Sivasspor 26 puanda kaldı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Kayserispor, Altay'ı ağırlayacak. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.



                    KENDİMİ KANITLAYACAĞIM
                    Altınordu'dan Alman ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, "Dünyanın en zor ligine gidiyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum. Çok çalışacağım" ifadelerini kullandı

                    KEBAP DEĞİL MUZ YİYORDUM!
                    Udınese'de oynayan Tolgay Arslan, Beşiktaş günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur?" diye konuştu.

                    ÖMER FARUK'TAN KARİYER REKORU
                    NBA'de Miami Heat, Orlando Magic'i 93-83 mağlup etti. İlk kez ilk 5'te sahaya çıkan Ömer Faruk Yurtseven 16 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı. Genç yıldız kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.

                    SON 5 SEZONUN EN KÖTÜSÜ!
                    Göztepe son 5 yıldaki en kötü performansını sergiledi... 2017- 2018'de 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe ilk yarıda maç başına 0,79 puan topladı. İzmir ekibi son 5 yıl içindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

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                    Haberler Spor Fenerbahçe yönetimi 3 Ocak'a kadar Löw'e zaman verdi! Olumsuz yanıtta hedef Slaven Bilic
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