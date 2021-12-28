Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş 90. dakikada teslim oldu! Zirve ile fark artık 18 puan

    Konya’ya 3 puan getiren golü Ahmed Hassan attı. Zirvenin 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş , Önder Karaveli ile ilk yenilgisini aldı... Konyaspor ise lider Trabzon ile puan farkını 7’ye indirdi.

    Bahtı ’Kara’ Kartal

    Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasının son gününde Beşiktaş, Konyaspor'a 90'da yediği golle 1-0 mağlup oldu. 5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.



    İLK TEHLİKELİ ATAK KONYA'DAN
    17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.



    KARTAL GOLE ÇOK YAKLAŞTI...
    60. dakikada Batshuayi'nin kale önünden vuruşunu Sehic kurtardı. 60'de Batshuayi vurdu, Sehic çıkardı. Dönen topa Ghezzal dokundu direkten döndü... Ghezzal bu kez kafayla denedi, auta gitti.



        AHMED HASSAN 90'DA ATTI...
        90. dakikada Konyaspor'un golü geldi. Sağ kanada açılan topu Skubic ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasındaki Ahmed Hassan düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 1-0.



        OYUNUMUZ DAHA GÜÇLÜ OLMALI!
        Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, "Kaybetmeyi hak etmedik... Oyunumuz daha güçlü olmalı" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.



        9 MAÇ 1 GALİBİYET
        Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda yokları oynuyor. Siyah- Beyazlılar, Süper Lig'de bu sezon 9 deplasman maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 kez 3 puan sevinci yaşadı. Kara Kartal, 18 Eylül'de Antalyaspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.



            KONYASPOR İLKİ BAŞARDI
            Beşiktaş'ı 1-0 yenen Konyaspor, lig tarihinde ilk kez Kartal'ı üst üste 2 iç saha maçında yendi. Teknik Direktör İlhan Palut Konya'da 1.8 puan ortalaması yakaladı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarladı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Nebati’den önemli açıklamalar
            Haberler Spor Beşiktaş 90. dakikada teslim oldu! Zirve ile fark artık 18 puan
                SON DAKİKA