Beşiktaş 90. dakikada teslim oldu! Zirve ile fark artık 18 puan





OYUNUMUZ DAHA GÜÇLÜ OLMALI!

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, "Kaybetmeyi hak etmedik... Oyunumuz daha güçlü olmalı" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.