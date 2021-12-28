Beşiktaş 90. dakikada teslim oldu! Zirve ile fark artık 18 puan

Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasının son gününde Beşiktaş, Konyaspor'a 90'da yediği golle 1-0 mağlup oldu. 5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
İLK TEHLİKELİ ATAK KONYA'DAN
17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.
KARTAL GOLE ÇOK YAKLAŞTI...
60. dakikada Batshuayi'nin kale önünden vuruşunu Sehic kurtardı. 60'de Batshuayi vurdu, Sehic çıkardı. Dönen topa Ghezzal dokundu direkten döndü... Ghezzal bu kez kafayla denedi, auta gitti.