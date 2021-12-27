Süper Lig'in ilk haftasını lider tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi

Süper Lig'de sezonun ilk devresini 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordo- Mavililer devre arasında kadrosunu yıldızlarla takviye etmeyi planlıyor. Karadeniz Fırtınası, sağ kanat için Başakşehir forması giyen Boşnak yıldız Edin Visca için İstanbul kulübüyle sürekli iletişim halinde...
PUCHACZ İÇİN RESMİ TEKLİF
Fırtına, Polonyalı solbek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmak için yapmayı planladığı resmi görüşmelere başladı. Bordo-Mavililer U.Berlin'e oyuncuyu kiralık veya satın almak için iki farklı teklif yaptı. Trabzonspor sol bek transferi için 3 oyuncu ile daha görüşme halinde.
GİANLUCA LAPADULA İDDİASI!
İtalyan basınındaki iddialara göre Benevento forması giyen Perulu golcü Gianluca Lapadula da Trabzonspor'un gündeminde. Alanyasporlu Efecan Karaca için de çalışmalar sürüyor.