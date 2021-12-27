Süper Lig'in ilk haftasını lider tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi





PUCHACZ İÇİN RESMİ TEKLİF

Fırtına, Polonyalı solbek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmak için yapmayı planladığı resmi görüşmelere başladı. Bordo-Mavililer U.Berlin'e oyuncuyu kiralık veya satın almak için iki farklı teklif yaptı. Trabzonspor sol bek transferi için 3 oyuncu ile daha görüşme halinde.