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    • Spor
    • 27.12.2021 21:42
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    • 27.12.2021 21:46
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    Fenerbahçe'de Szalai gidiyor Umtiti geliyor! Fransızlar transferi duyurdu

    Bu sezon ligde ve Avrupa'da beklenen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi. Fransız basını sarı-lacivertlilerin Umtiti ile ilgilendiğini bildirdi. Fenerbahçe'de Szalai'nin gitmesi durumunda Fransız stoperin kadroya katılacağı öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Szalai gidiyor Umtiti geliyor! Fransızlar transferi duyurdu

    Sezonun ilk yarısında taraftarlarını üzen Fenerbahçe ile ilgili Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. RMC Sports'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti ile ilgileniyor.

    28 yaşındaki stoperin Barcelona ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon Barcelona'da sadece 1 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    31 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Samuel Umtiti, 2016 yılında Lyon'dan Barcelona'ya tam 25 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.

        Öte yandan Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Napoli transfer etmeyi planlıyor. Çizme ekibinin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

        Napoli'nin Szalai için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi… Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin Euro piyasa değeri olan Szalai'nin şu anki piyasa değeri ise 11 milyon Euro.

        23 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe savunmasında Güney Koreli stoper Kim Min Jae ile birlikte müthiş bir ikili oluşturmuştu.

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