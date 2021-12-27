Fenerbahçe'de Szalai gidiyor Umtiti geliyor! Fransızlar transferi duyurdu

Sezonun ilk yarısında taraftarlarını üzen Fenerbahçe ile ilgili Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. RMC Sports'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti ile ilgileniyor.
28 yaşındaki stoperin Barcelona ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon Barcelona'da sadece 1 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
31 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Samuel Umtiti, 2016 yılında Lyon'dan Barcelona'ya tam 25 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.