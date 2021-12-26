Beşiktaş'ta 'Orman' yangını! 102 milyon Euro 'luk kayıp nedeniyle topa tutuldu





HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN

Beşiktaş'ta disipline sevk edilen eski başkan Orman, "Bu arkadşalara hakkım haram zıkkım olsun. Alçakça yapılım bir şey bu" dedi. Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlı kulubün olağan kongresinde idari ve mali yönden ibra edilmemesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Orman, "Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun Çok alçakça bir şey bu yapılan. Algı yaratılıyor. 102 milyonluk bir meblağ var. Türk yargısıyla bunları takip edeceğiz. Bundan sonra artık hukuk konuşacak" dedi. Orman, "Kongrede olup seviyesiz konuşmalara sebep olmak istemedim. Bu raporla alakalı yargı yoluna gideceğiz" diye konuştu.

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