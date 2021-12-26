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    Beşiktaş'ta 'Orman' yangını! 102 milyon Euro 'luk kayıp nedeniyle topa tutuldu

    Yetkisiz şekilde bütçe aşımı, bir genel kurul üyesinin darp edilmesi, sahte evrakla üye yapılması, ultrason gibi bazı cihazların kaybolması nedeniyle Fikret Orman yönetimi mali ve idari açıdan ibra edilmedi...

    Orman depremi!

    Beşiktaş, 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu'nda 102 milyon Euro'luk istisnai durum tespit edildiğini açıklamıştı.



    URGANCILAR AÇIKLADI
    Raporda futbol takımı kullanımındaki ultrason cihazının kaybolması da yer aldı. Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "BJK TV'nin uydu yayını için bir firma ile kiralama sözleşmesi yapılmış, fakat BJK TV'nin uyduda hiç yayınlanmadığı tespit edilmiştir. Bu sözleşmenin kulübe maliyeti 468.299 Euro'dur" diye konuştu. Urgancılar, "2016- 17 sezonu sonunda, futbol A takımının Çin'de 9 gün sürecek bir kamp organizasyonu planlandığı ve sözleşme imzalandığı, buna karşılık Çin'e varıştan 2 gün sonra Türkiye'ye dönüş yapıldığı anlaşılmaktadır. Kulübün kaybı 763 bin 721 Euro'dur" dedi.



    ORMAN'A BÜYÜK ŞOK
    Yetkisiz şekilde bütçe aşımı, bir genel kurul üyesinin darp edilmesi, sahte evrakla üye yapılması, ultrason gibi bazı cihazların kaybolması nedeniyle Fikret Orman yönetimi mali ve idari açıdan ibra edilmedi...



        PARALAR NEREDE ORMAN!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi. Genel Kurul'da Fikret Orman için "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratı yapıldı.



        HESABI NEYSE VERECEĞİM
        Çebi, "Rapora bir kere müdahale etmedim. Hesabı neyse ben vereceğim" dedi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Kurul'da açıklamalar yaptı. Çebi, "KPMG raporu boynumuzun borcuydu. İbra edilmek, edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır yok böyle bir şey" dedi. Çebi, "Ben de o dönem varmışım. Ben olmadığımı söylemedik ki. Rapora bir kere müdahale ettim mi, etmedim. Belki benim içinde bir şeyler vardır, hesabı neyse vereceğim" diye konuştu.



        HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN
        Beşiktaş'ta disipline sevk edilen eski başkan Orman, "Bu arkadşalara hakkım haram zıkkım olsun. Alçakça yapılım bir şey bu" dedi. Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlı kulubün olağan kongresinde idari ve mali yönden ibra edilmemesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Orman, "Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun Çok alçakça bir şey bu yapılan. Algı yaratılıyor. 102 milyonluk bir meblağ var. Türk yargısıyla bunları takip edeceğiz. Bundan sonra artık hukuk konuşacak" dedi. Orman, "Kongrede olup seviyesiz konuşmalara sebep olmak istemedim. Bu raporla alakalı yargı yoluna gideceğiz" diye konuştu.

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