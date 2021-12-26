Beşiktaş'ta 'Orman' yangını! 102 milyon Euro 'luk kayıp nedeniyle topa tutuldu

Beşiktaş, 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu'nda 102 milyon Euro'luk istisnai durum tespit edildiğini açıklamıştı.
URGANCILAR AÇIKLADI
Raporda futbol takımı kullanımındaki ultrason cihazının kaybolması da yer aldı. Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "BJK TV'nin uydu yayını için bir firma ile kiralama sözleşmesi yapılmış, fakat BJK TV'nin uyduda hiç yayınlanmadığı tespit edilmiştir. Bu sözleşmenin kulübe maliyeti 468.299 Euro'dur" diye konuştu. Urgancılar, "2016- 17 sezonu sonunda, futbol A takımının Çin'de 9 gün sürecek bir kamp organizasyonu planlandığı ve sözleşme imzalandığı, buna karşılık Çin'e varıştan 2 gün sonra Türkiye'ye dönüş yapıldığı anlaşılmaktadır. Kulübün kaybı 763 bin 721 Euro'dur" dedi.
ORMAN'A BÜYÜK ŞOK
Yetkisiz şekilde bütçe aşımı, bir genel kurul üyesinin darp edilmesi, sahte evrakla üye yapılması, ultrason gibi bazı cihazların kaybolması nedeniyle Fikret Orman yönetimi mali ve idari açıdan ibra edilmedi...