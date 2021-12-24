Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin çevrim içi düzenlediği "3. Espor Business Zirvesi" dün başladı. Zirveye videoyla mesaj gönderen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknolojinin spora yeni açılımlar getirdiğini, bunların da en popülerinin e-spor olduğunu belirtti. Turkcell'in platin sponsorluğunda düzenlenen zirvede konuşan Kasapoğlu, "Ülkemizin en büyük umudu gençlerimiz. Tüm politikalarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte, ilkesiyle hayata geçiriyoruz. Gençlerin çağın tüm imkanlarından doğru bir biçimde faydalanması bizler için en büyük öncelik" dedi. Kasapoğlu, "Gençlerin talepleri onların arzuları bizler için çok önemli. Değişen bir çok trende uyum sağlayabilmeleri için hem spor hem de gençlik alanında özveriyle çalışıyoruz. Ülkemizdeki e-spor ekosisteminin geliştirme noktasında tüm paydaşların bir araya geldiği 3. E-spor Zirvesi'nin hem sektör hem de gençlerimiz için faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

FAYDALI SONUÇLAR GETİRECEKTİR

Bakan Kasapoğlu, "3. E-spor Zirvesi'nin hem sektör hem de gençlerimiz için faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum" dedi.