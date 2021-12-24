Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin çevrimiçi düzenlediği "3. Espor Business Zirvesi" dün başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkuvaz Medya ve Para dergisinin düzenlediği Espor Zirvesi’ne katıldı. Kasapoğlu dün başlayan zirveye video ile çok önemli mesajlar gönderdi.

    Gençlerimiz en büyük öncelik

    Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin çevrim içi düzenlediği "3. Espor Business Zirvesi" dün başladı. Zirveye videoyla mesaj gönderen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknolojinin spora yeni açılımlar getirdiğini, bunların da en popülerinin e-spor olduğunu belirtti. Turkcell'in platin sponsorluğunda düzenlenen zirvede konuşan Kasapoğlu, "Ülkemizin en büyük umudu gençlerimiz. Tüm politikalarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte, ilkesiyle hayata geçiriyoruz. Gençlerin çağın tüm imkanlarından doğru bir biçimde faydalanması bizler için en büyük öncelik" dedi. Kasapoğlu, "Gençlerin talepleri onların arzuları bizler için çok önemli. Değişen bir çok trende uyum sağlayabilmeleri için hem spor hem de gençlik alanında özveriyle çalışıyoruz. Ülkemizdeki e-spor ekosisteminin geliştirme noktasında tüm paydaşların bir araya geldiği 3. E-spor Zirvesi'nin hem sektör hem de gençlerimiz için faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

    FAYDALI SONUÇLAR GETİRECEKTİR
    Bakan Kasapoğlu, "3. E-spor Zirvesi'nin hem sektör hem de gençlerimiz için faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Nebati’den önemli açıklamalar
    Haberler Spor Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin çevrimiçi düzenlediği "3. Espor Business Zirvesi" dün başladı
        SON DAKİKA