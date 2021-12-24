Brezilya basınından Galatasaray'la ilgili flaş iddia! Douglas Costa bombası

Ara transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'ın gündemine çok flaş bir isim girdi. Brezilya basını, Gremio'da kiralık oynayan ve bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını iddia etti.
31 yaşındaki kanat oyuncusunun Gremio'nun küme düşmesinin ardından ayrılık kararı aldığı ve Galatasaray'la görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
TAKIMDAN AYRILACAK
İddialara göre Douglas Costa kısa süre içinde Gremio ile sözleşmesini feshedecek ve ardından Sarı-Kırmızılı takımın yolunu tutacak.