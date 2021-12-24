13 savaşçı kadınla olmak gurur verici (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dördüncü kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş açıklamalarda bulunduı. Milli voleybolcu, "13 savaşçı kadınla sahada olmak gurur verici" ifadelerini kullandı. Zehra Güneş, hedeflerinin 5 kupa olduğunu belirterek, "Hepsini tamamlayıp sezonu mutlu şekilde kapatmak istiyoruz" dedi.

ALPEREN ŞENGÜN DE ROCKETS'İ KURTARAMADI!

NBA'de son şampiyon Milwaukee Bucks, Houston Rockets'ı 126-106'lık skorla mağlup etti. Bucks'ta 24 sayı, 10 asistle oynayan Jrue Holiday yıldızlaştı. Houston Rockets'te ise milli basketbolcumuz Alperen Şengün 10 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle mücadele etmesine rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı.

TAMER TUNA İLE ANLAŞMA İMZALADILAR

Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Genç teknik adam dün gerçekleştirilen imza töreni sonrası ilk antrenmanına çıktı.

EMRE GİTTİ SİSTEMİ KALDI

Fenerbahçe, Karagümrük maçına sezon başında gönderilen Emre Belözoğlu'nun sistemiyle çıktı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Ankaragücü maçında Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can ve Valencia'lı hücum hattı ile çıkmıştı. O maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Ancak çarşamba gecesi ise 9 kişilik Karagümrük ile sahadan beraberlik ile ayrılmak zorunda kalındı.

NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEK YOK!

Son zamanlarda eleştiri oklarının hedefinde olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas önemli açıklamalar yaptı. Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Elmas, "Galatasaray'ın, sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak için buraya geldik" dedi.

MALATYA'DA OLAYLI MAÇ

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Yeni Malatyaspor ve Kayserispor puanları paylaştı: 2-2. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi ekip 25. dakikada Mounir ve 36. dakikada Adem Büyük ile 2-0'ı buldu. Ancak Kayseri 56. dakikada Gavranovic ve 90. dakikada Mustafa Pektemek'in golleri ile puanı kaptı. Maç sonu Malatya cephesi hakem yönetimine isyan etti. Başkan Adil Gevrek, Hüseyin Göçek'e saldırdı. Araya giren Malatya kalecisi Ertaç Özbir çok büyük bir olay yaşanmasını engelledi.

YUSUF YAZICI HEYECANI!

Lille'de mutsuz olan Yusuf Yazıcı'nın tatil için Trabzon'a gelmesi heyecan yarattı. Bir süredir Bordo- Mavili takıma döneceği yönünde iddialar ortaya atılan yıldız futbolcu suskunluğunu koruyor.

SAĞA MARKA İSİM ALACAK!

Sol kanada Kouassi'yi transfer eden Trabzonspor, sağ kanat için de çalışmalarını sürdürüyor... Karadeniz Fırtınası'nın listesinde Edin Visca, Giorgios Masouras, Ola Solbakken ve Andriy Yarmolenko yer alıyor... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yönetimle sağ kanat transfer için sürekli iletişim halinde...

DJANİNY VE KOUASSİ'YE MİLLİ DAVET

Trabzonspor'un iki yıldızı Djaniny ve Kouassi'ye milli davet geldi. Djaniny Yeşil Burun Adaları, Kouassi ise Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek. Turnuva Ocak ayında başlayacak ve iki yıldız en az 3 lig maçı kaçıracak. Fildişi ve Yeşil Burun finallere kalırsa G.Saray maçını da kaçıracaklar.