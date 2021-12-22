Galatasaray'ın 3 puan hasreti devam ediyor! Adana Demirspor karşısında darmadağın oldular





50 GÜNDÜR ÜÇ PUANA HASRET

Kötü gidişata Adana Demirspor karşısında da "dur" diyemeyen Galatasaray ligde 50 gündür galibiyet yüzü göremiyor. Son olarak 31 Ekim'de Gaziantep'i Nef Stadı'nda 2-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar ardından oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Cimbom bu maçlarda rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.