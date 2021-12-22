Galatasaray'ın 3 puan hasreti devam ediyor! Adana Demirspor karşısında darmadağın oldular

Aslan ağır yaralı... Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ligde galibiyet hasreti 7 maça, lider Trabzonspor'la puan farkı da 21 puana yükseldi. 10. dakikada Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Muriç ayağıyla son anda kornere çeldi.
MOHAMED ÇOK KÖTÜ VURDU
27. dakikada ceza sahası içerisinde Simon Deli büyük hata yaptı. Ancak Mohamed müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 40. dakikada Yunus Akgün'ün yerden ortasına kimse dokunamadı.
YUNUS ESKİ TAKIMINI YIKTI
52. dakikada Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu dışarıya gitti. 53. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün eski takımına golünü atmayı başardı: 1-0.