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    Galatasaray'ın 3 puan hasreti devam ediyor! Adana Demirspor karşısında darmadağın oldular

    Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda, sezon başında kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün’ün iki golüyle kaybetti. Cimbom’un Süper Lig’deki galibiyet hasreti 7 haftaya yükseldi.

    Tarihi fiyasko

    Aslan ağır yaralı... Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ligde galibiyet hasreti 7 maça, lider Trabzonspor'la puan farkı da 21 puana yükseldi. 10. dakikada Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Muriç ayağıyla son anda kornere çeldi.



    MOHAMED ÇOK KÖTÜ VURDU
    27. dakikada ceza sahası içerisinde Simon Deli büyük hata yaptı. Ancak Mohamed müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 40. dakikada Yunus Akgün'ün yerden ortasına kimse dokunamadı.



    YUNUS ESKİ TAKIMINI YIKTI
    52. dakikada Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu dışarıya gitti. 53. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün eski takımına golünü atmayı başardı: 1-0.



        MURİÇ KALESİNDE DEVLEŞTİ
        4 dakika sonra Yunus yine sahne aldı. İnanılmaz bir golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 67'de önce Oğulcan sonra Mohamed mutlak golü kaçırdı. 78'de Muriç kalesinde devleşti ve maç 2-0 bitti.



        DEĞİŞİKLİKLER DE İŞE YARAMADI!
        G.Saray zorlu Adana Demirspor deplasmanına farklı bir 11'le çıktı. Teknik direktör Fatih Terim iki beki Yedlin ve Van Aanholt'u yedek kulübesine gönderdi. Tecrübeli hoca Oğulcan ve Ömer Bayram'a ilk 11'de şans verdi.



        CİMBOM'U YIKTI AMA SEVİNMEDİ
        Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Yunus Akgün dün eski takımını yıkan isim oldu. Genç yıldız attığı gollerin ardından sevinmedi. Yunus Akgün bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.



            50 GÜNDÜR ÜÇ PUANA HASRET
            Kötü gidişata Adana Demirspor karşısında da "dur" diyemeyen Galatasaray ligde 50 gündür galibiyet yüzü göremiyor. Son olarak 31 Ekim'de Gaziantep'i Nef Stadı'nda 2-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar ardından oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Cimbom bu maçlarda rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.



            COVİD SONRASI TANINMAZ HALDE
            G.Saray'ın orta alandaki en önemli isimlerinden Cicaldau dün de etkisizdi. Rumen yıldız Covid sonrası fiziki açıdan büyük düşüş yaşıyor.



            SOSYAL MEDYADA ÖFKE PATLAMASI
            Adana Demir deplasmanında kaybedip kötü gidişi devam ettiren Galatasaray taraftarlarını adeta çıldırttı. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet hasretini 7 maça çıkarmasının ardından sosyal medyada adeta öfke patlaması yaşandı. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Terim hakkında belki de ilk kez bu kadar sert ifadeler kullanıldı.



                CİCALDAU - TAYLAN ANTALYA'YA KARŞI YOK
                Galatasaray'da Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkan 11'inde yer alan Alexandru Cicaldao ve Taylan Antalyalı maçın ilk yarısında sarı kart görünce cezalı duruma düştüler. Her iki oyuncu da Galatasaray'ın Antalya'yı konuk edeceği bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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