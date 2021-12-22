Fenerbahçe moral arıyor! Karagümrük deplasmanına konuk olacak olan Sarı-Lacivertli ekip mutlak 3 puan peşinde





FENERBAHÇE BEKO'DAN JEHYVE FLOYD HAMLESİ

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı pivot Jehyve Floyd ile sezon sonuna kadar anlaştı. Sezona Yunanistan'da başlayan ve Promitheas ile anlaşan Floyd, ardından İsrail'e geçti ve Hapoel Galil Gilboa'ya transfer oldu. Yıldız oyuncu İsrail Ligi'nde 11.4 sayı, 7.9 ribaund, 1.9 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı.



ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 8 SAYISI YETMEDİ

NBA'de Houston Rockets'ın deplasmanda Chicago Bulls'a 133-118 mağlup olduğu maçta Alperen Şengün 19 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Bulls'a galibiyeti 26 sayı ve 6 asistle DeMar DeRozan, 24 sayıyla Coby White, 19 sayı, 8 asist, 5'er ribaunt ve top çalmayla Lonzo Ball getirdi.



DEMİREL: ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Karagümrük daha önce anlaşmaya vardığı Volkan Demirel için imza töreni düzenledi. Genç hoca, "Hedeflerimiz çok büyük. Bu takımı bir yerlere getirmek için söz verdim" dedi. 2. Başkan Serkan Hurma ise, "Yaptığımız görüşmede hayallerini ve hedeflerini öğrendik. Başarılı olacağına eminim" diye konuştu.

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