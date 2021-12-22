Fenerbahçe moral arıyor! Karagümrük deplasmanına konuk olacak olan Sarı-Lacivertli ekip mutlak 3 puan peşinde

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün Karagümrük'e konuk olacak. Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de bu maç öncesinde Ferdi Kadıoğlu ile Altay Bayındır'ın sakatlıkları bulunuyor.
KANARYA'DA SARI ALARM
Karagümrük maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai bugünkü maçta kart görmesi durumunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecekler. Teknik heyet bu isimlerden K.Gümür karşısında dikkatli olmalarını talep etti.
F.BAHÇE 2000 DERNEĞİ İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI
Fenerbahçe 2000 Derneği, son yıllarda yaşanan sportif başarısızlık nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini istifaya davet etti. Açıklama dün yapıldı.