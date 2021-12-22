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    Fenerbahçe moral arıyor! Karagümrük deplasmanına konuk olacak olan Sarı-Lacivertli ekip mutlak 3 puan peşinde

    Büyük bir hezeyanın içinde olan Sarı-Lacivertliler moral peşindeler. Fenerbahçe Süper Lig’in 18. haftasında 20.00’de Karagümrük’e konuk olacak. Olimpiyat Stadı’ndaki maçı Erkan Özdamar yönetecek. İşte sizler için derlediğimiz 22 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener moral peşınde

    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün Karagümrük'e konuk olacak. Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de bu maç öncesinde Ferdi Kadıoğlu ile Altay Bayındır'ın sakatlıkları bulunuyor.



    KANARYA'DA SARI ALARM
    Karagümrük maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai bugünkü maçta kart görmesi durumunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecekler. Teknik heyet bu isimlerden K.Gümür karşısında dikkatli olmalarını talep etti.



    F.BAHÇE 2000 DERNEĞİ İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI
    Fenerbahçe 2000 Derneği, son yıllarda yaşanan sportif başarısızlık nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini istifaya davet etti. Açıklama dün yapıldı.



        OĞUZHAN'IN DÖNÜŞ SIRRI KARAVELİ
        Beşiktaş'ta son dönemin dikkat çeken ismi Oğuzhan Özyakup oldu. Yıldız orta sahanın performansını yükselten isim ise teknik direktör Önder Karaveli. Karaveli'nin yıldız oyuncuya "Sen bu takımın kaptanısın. Çok önemli başarıların şampiyonlukların var. Şimdi sorumluluk alma zamanı" şeklinde cesaret verici konuşmalar yaptığı öğrenildi.



        YÖNETİMDEN JOSEF'E JEST
        5 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik uzayacak olan Josef'e jest yapılacak. Yönetim yeni sözleşme için 5 maçı beklemeyecek.



        BAŞAKŞEHİR 3 ATTI GİRESUN'U YIKTI!
        Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan Turuncu-Lacivertliler; Deniz, Caiçara ve Visca ile Giresun'u devirdi. Süper Lig'de son haftaların en flaş takımı olan Medipol Başakşehir sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Turuncu- Lacivertliler böylece Emre Belözoğlu yönetiminde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Başakşehir'i 3 puna taşıyan golleri Deniz Türüç, Junior Caiçara ve Edin Visca kaydetti. Konuk ekibe Diarra'nın golü yeterli olmadı.



            ANTALYA'YA 90+2 ŞOKU
            Nuri Şahin yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalayan Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak önemli bir kayıp yaşadı. Ev sahibi ekip 38. dakikada Naldo ile öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda beraberlik golü için bastıran Kasımpaşa bitime kısa bir süre kala Umut Bozok ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve takımlar puanları paylaştı.



            SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Aynı saatte Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de ise Gaziantep Fk, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.



            ANADOLU EFES EVİNDE KIZILYILDIZ'I AĞIRLIYOR
            Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.



                LORENZO INSİGNE'YE KORONAVİRÜS ŞOKU
                İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse yakalandı. Kulüpten "Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek" bilgisi verildi.



                FENERBAHÇE BEKO'DAN JEHYVE FLOYD HAMLESİ
                Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı pivot Jehyve Floyd ile sezon sonuna kadar anlaştı. Sezona Yunanistan'da başlayan ve Promitheas ile anlaşan Floyd, ardından İsrail'e geçti ve Hapoel Galil Gilboa'ya transfer oldu. Yıldız oyuncu İsrail Ligi'nde 11.4 sayı, 7.9 ribaund, 1.9 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı.

                ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 8 SAYISI YETMEDİ
                NBA'de Houston Rockets'ın deplasmanda Chicago Bulls'a 133-118 mağlup olduğu maçta Alperen Şengün 19 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Bulls'a galibiyeti 26 sayı ve 6 asistle DeMar DeRozan, 24 sayıyla Coby White, 19 sayı, 8 asist, 5'er ribaunt ve top çalmayla Lonzo Ball getirdi.

                DEMİREL: ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR
                Karagümrük daha önce anlaşmaya vardığı Volkan Demirel için imza töreni düzenledi. Genç hoca, "Hedeflerimiz çok büyük. Bu takımı bir yerlere getirmek için söz verdim" dedi. 2. Başkan Serkan Hurma ise, "Yaptığımız görüşmede hayallerini ve hedeflerini öğrendik. Başarılı olacağına eminim" diye konuştu.

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                Haberler Spor Fenerbahçe moral arıyor! Karagümrük deplasmanına konuk olacak olan Sarı-Lacivertli ekip mutlak 3 puan peşinde
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