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    Başkan Ali Koç herkesi tazminat zengini yaptı! 11 milyon Euro'luk şok fatura

    Fenerbahçe, Aykut Kocaman’a 1.5 milyon Euro, Cocu’ya 2.5 milyon Euro, Max Kruse’ye 4.5 milyon Euro , son olarak da Vitor Pereira’ya 2.5 milyon Euro tazminat ödedi.

    11 milyon Euro’luk şok fatura

    Vitor Pereira'ya iki kez tazminat ödeyerek tarihe geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sosyal medyada taraftarların hedefinde. Başkan Koç'un 3.5 yıllık döneminde Sarı-Lacivertliler'in kasasından sadece tazminatlar için tam 11 milyon Euro çıktı.



    İLK KURBAN AYKUT KOCAMAN'DI
    Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen ve 1.5 milyon Euro tazminat ödeyen Ali Koç, Cocu'yu göreve getirdi. Ancak Hollandalı hocanın da sözleşmesi 2.5 milyon Euro'ya feshedildi. Yine Koç döneminde transfer edilen ancak şok bir şekilde takımdan ayrılan Max Kruse'ye açılan dava kaybedildi. Alman yıldıza 4.5 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verildi. Son olarak Pereira önceki gün gönderildi. Portekizli hocayla yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon Euro'ya anlaşıldı.



    TARİHE GEÇEN BİR UYGULAMA!
    AzizYıldırım döneminde de görev yapan Pereira sözleşmesinin feshedilmesi sonrası 1.9 milyon Euro tazminata hak kazanmıştı. Ali Koç başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Pereira'ya parasını ödemişti. Böylece Koç aynı teknik adama iki kez tazminat ödeyerek tarihe geçti!



        "HAYATININ KUMARINI OYNUYOR" DEMİŞTİ!
        Başkan Ali Koç, Max Kruse'nin ayrılık sürecinde yıldız futbolcu için, "Hayatının kumarını oynuyor" ifadesini kullanmıştı. Ancak Kruse davayı kazanınca tam 7 milyon Euro tazminata hak kazandı. Yapılan yoğun pazarlıkların ardından bu para 4.5 milyon Euro'ya indirilebildi.

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        Haberler Spor Başkan Ali Koç herkesi tazminat zengini yaptı! 11 milyon Euro'luk şok fatura
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