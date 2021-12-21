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    Trabzonspor işi sıkı tutuyor! Abdullah Avcı "Aynı disiplinle devam etmeliyiz"

    Trabzonspor işi sıkı tutuyor. Teknik çalıştırıcı Abdullah Avcı, oyuncularına, “Lider takımız ve her takımın hedefindeyiz. Aynı disiplinle devam etmeliyiz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Aynı ciddiyetle devam!

    Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde her maç gibi Altay maçının da final değeri taşıdığını söyledi. Ligde bulundukları konumun çok değerli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, oyuncularına yaptığı konuşmada, "Çok güzel işlere imza attık ama mücadele devam ediyor. Sizinle gurur duyuyorum ve duymaya da devam edeceğim. Bu zorlu mücadelede ayakta kalmaya devam edeceğiz. Lider takımız ve her takımın hedefindeyiz. Sahada duruşunu bozmayan, aynı disiplinle oynayan bir takım olmaya devam etmeliyiz. Altay son haftalarda kazanamıyor ve çıkış arıyorlar. Çıkışa geçecekleri maç başka maç olmalı. Biz kazanarak ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.



    ÇİZME DE FIRTINA'YA KAYITSIZ KALAMADI!
    Trabzonspor'un ligdeki büyük başarısı İtalyan basınının da gündeminde yer aldı. ilfattoquotidiano. it sitesinde yer alan haberde Trabzonspor'un, Süper Lig'in zirvesinde yer aldığı ve İstanbul kulüpleriyle adeta 'Alay' ettiği ifade edildi.



    LİDER ALTAY DEPLASMANINDA
    Süper Lig'de açık ara liderliğini devam ettiren Trabzonspor, bugün Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Sakat Nwakaeme forma giyemeyecek...



        LİDERİN MAÇI ŞANSALAN'IN
        Süper Lig'de 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor'un Altay ile deplasmanda oynayacağı maçı Ali Şansalan yönetecek. Adana Demir-G. Saray maçına ise Arda Kardeşler atandı.



        TARAFTARI ÇILDIRTAN POZİSYON!
        Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın kullandığı kornerde 11 kişiyle ceza sahasında olması ve devamında Vida'nın topa vurması taraftarın tepkisini çekti...



        Beşiktaş'a karşı hiç korner kullanamayan Fenerbahçe, Siyah-Beyazlı ekibin kullandığı bir kornerde ceza sahasındaki görüntüsüyle taraftarın tepkisini çekti. Beşiktaş'ın kullandığı kornerde 11 futbolcusunun tamamı ceza sahası içinde olan Kanarya, yapılan ortada Vida'nın rahat şekilde kafa vurmasına engel olamadı.



            DERBİDEN 20 MİLYON GELİR
            Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle 20 milyon lirayı kasasına koydu. Sarı-Lacivertliler, bilet satışları ve maç günü gelirlerinden büyük bir kazanç sağladı. Bilindiği gibi Sarı- Lacivertliler, derbiyi kapalı gişe oynamıştı.



            DERBİYİ İZLEMİŞTİ
            F.bahçe'nin hoca adayları arasında yer alan A Milli Takım'ın yardımcı hocası Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini Kadıköy'de takip etmişti. Koçak ile Başkan Ali Koç arasındaki samimi görüntü dikkat çekmişti.



            MOTİVASYON BİR YERE KADAR!
            Kaptan Mesut Özil bir süredir takım arkadaşlarıyla motivasyon amaçlı toplantılar yapıyordu. Fakat Mesut'un üstlendiği bu rol de takım için yeterli olmadı. Galatasaray'a karşı derbi zaferi sonrasında yaşanan bahar havası kısa sürdü. Göztepe beraberliği, Gaziantep yenilgisinin ardından Beşiktaş'a karşı da puan kaybedilince arada kazanılan Çaykur Rizespor maçı da zirve ile farkın açılmasına engel olamadı.



                FENER'İN RAKİBİNE UEFA ŞOKU
                Fenerbahçe ile birlikte Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Tottenham UEFA'nın aldığı kararla kupadan safdışı edildi. Koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkmayan Tottenham hükmen mağlup edildi Vitesse bir üst tura geçmiş oldu.



                ATTİLA SZALAİ İÇİN NAPOLİ İDDİASI
                Adı Chelsea ve Atletico Madrid ile anılan Fenerbahçeli Attila Szalai için İtalyan basınından flaş bir iddia daha geldi. İtalyan basını Napoli'nin Szalai'yi transfer etmek istediğini ve devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığını sayfalarına taşıdı.



                SİYAH-BEYAZLILAR'DA NECİP UYSAL ŞOKU!
                Beşiktaş; Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptandığını açıkladı. Açıklamada "Necip Uysal, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır" denildi.



                    SÜPER KUPA FİNALİ 5 OCAK'TA KATAR'DA
                    TFF geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu. Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.



                    ZORBAY KÜÇÜK'E MAÇ YOK
                    Galatasaray-Başakşehir maçında ve sonrasında yaşananlarla gündeme oturan Zorbay Küçük ligin 18. haftasında maç yönetmeyecek. Süper Lig'de 18. haftanın hakemlerini açıklayan MHK, Zorbay Küçük'ü dinlendirme kararı aldı. Galatasaray- Başakşehir maçında ve sonrasında yaşananlar nedeniyle gündemi sarsan Küçük konusunda soruşturma başlatan Türkiye Futbol Federasyonu'nun karar verilemene kadar genç hakeme görev vermeyeceği öğrenildi. Öte yandan bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçına Arda Kardeşler'in atanması Galatasaray cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandı. Kardeşler, Sarı-Kırmızılılar'ın net bir penaltısının verilmediği Sivasspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.Galatasaray-Başakşehir maçında ve sonrasında yaşananlarla gündeme oturan Zorbay Küçük ligin 18. haftasında maç yönetmeyecek.



                    FATİH TERİM 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜYOR
                    Galibiyet hasretine Adana Demirspor maçında son vermek isteyen Galatasaray'da ilk 11 büyük oranda netleşti. Fatih Terim'in 1-1 biten Başakşehir maçına göre takımda tek değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi. Forvette sakatlığı bulunan Diagne yerine Mohamed oynayacak.



                        SIRA YENİ KUPALARDA
                        Dünya Şampiyonu VakıfBank'ın hocası Guidetti, gözünü yeni yıldaki kupalara dikti. Voleybolda Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşan VakıfBank, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, bu zaferi geride bıraktıklarını söylerken, "Müthiş bir haftayı geride bıraktık. Muhteşem bir performans sergiledik. Takımıma yansıttığı ruh için teşekkür ediyorum. Artık sırada yeni yılda oynayacağımız maçlardaki kupalar var" dedi. Genel menajer Neslihan Demir Güler ise, "Sezona 5 kupa hedefiyle başladık 3'ünü aldık. Sıra diğer ikisinde" diye konuştu.

                        ÖZTÜRK'LE KAZANIYOR
                        Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı maçı Ümit Öztürk yönetecek. Kartal, Öztürk yönetiminde 11 karşılaşma oynadı. 7'sini kazandı.

                        YÖNETİM YAKIN TAKİPTE
                        Zorbay Küçük hakkında suç duyurusuna hazırlanan Galatasaray yönetimi, TFF'deki süreci de çok yakından takip ediyor.



                        DENİZLİ-ÜMRANİYE: 0-1 İSTANBUL-SAMSUN: 2-1
                        Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi. Ümraniye bu sonuçla puanını 36 yaparak liderliğini devam ettirdi. Günün diğer maçında ya İstanbulspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul rakibini geçerek ligde 6. sıraya yükseldi.

                        NADAL'IN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI
                        Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Abu Dabi'daki turnuvanın ardından İspanya dönüşünde Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirten İspanyol raket, "Bazı hoş olmayan anlar yaşıyorum ama yavaş yavaş her şeyin daha iyiye gitmesini bekliyorum" dedi.

                        CHİCAGO BULLS EVİNDE LAKERS'I MAĞLUP ETTİ
                        NBA'DE Chicago Bulls, Los Angeles Lakers'ı 115-110 yendi. 18. galibiyetine ulaşan Bulls'ta DeMar DeRozan 38 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Vucevic 19 sayı ve 13 ribaunt, Lonzo Ball 19 sayı, Alex Caruso 17 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Lakers'ta LeBron James'in 31 sayı, 14 ribaunt ve 6 asisti yeterli olmadı.

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                        Haberler Spor Trabzonspor işi sıkı tutuyor! Abdullah Avcı "Aynı disiplinle devam etmeliyiz"
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