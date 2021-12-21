Trabzonspor işi sıkı tutuyor! Abdullah Avcı "Aynı disiplinle devam etmeliyiz"

Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde her maç gibi Altay maçının da final değeri taşıdığını söyledi. Ligde bulundukları konumun çok değerli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, oyuncularına yaptığı konuşmada, "Çok güzel işlere imza attık ama mücadele devam ediyor. Sizinle gurur duyuyorum ve duymaya da devam edeceğim. Bu zorlu mücadelede ayakta kalmaya devam edeceğiz. Lider takımız ve her takımın hedefindeyiz. Sahada duruşunu bozmayan, aynı disiplinle oynayan bir takım olmaya devam etmeliyiz. Altay son haftalarda kazanamıyor ve çıkış arıyorlar. Çıkışa geçecekleri maç başka maç olmalı. Biz kazanarak ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.