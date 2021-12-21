Mohamed kriz çıkardı! Fatih Terim ve Burak Elmas karşı karşıya geldi

Cimbom'da yönetim içinde yaşanan büyük kavganın yankılarını sürerken, yeni bir krizin fitili ateşlendi. Bonservisi Zamalek'te olan Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonun kullanılmasını ısrarla isteyen teknik direktör Fatih Terim, bu konuda Başkan Burak Elmas'la ters düştüğü ortaya çıktı.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞÜLECEK
Alınan bilgilere göre Mısırlı yıldızın durumuyla ilgili Terim'le görüşme yapan Elmas, "Ligde sadece 4 maçta 11'de oynayan bir futbolcu için böylesine büyük bir mali yükün altına girmek hata olur" ifadesini kullandı. Terim'in Mohamed konusunda ısrarını sürdürdüğü, yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle 31 Aralık'ta süresi dolacak opsiyon maddesi konusunda henüz bir adım atılmadığı belirlendi. Başkan Elmas ve Fatih Terim'in önümüzdeki günlerde Mohamed'in durumunu son kez masaya yatıracağı ve bu görüşmenin ardından kesin kararın verileceği öğrenildi.
ÖDEME İÇİN 6 AY SÜRE VAR
Galatasaray ile Zamalek arasında yapılan görüşmeye göre, yıldız futbolcunun opsiyonu konusunda alınacak karar 31 Aralık'a kadar Mısır kulübüne bildirilecek. Sarı-Kırmızılılar eğer Mohamed'in opsiyonunu kullanmaya karar verirse 1 Haziran 2022'ye kadar 4 milyon doları ödemek için zamanı olacak.