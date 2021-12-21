Fenerbahçe'de 8. hoca devride bitti! Vitor Pereira ile yolllar ayrıldı

Ve Fenerbahçe'de beklenen gelişme gerçekleşti... Sarı-Lacivertli yönetim, Beşiktaş beraberliği sorası lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalınmasının ardınan bir süredir eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Vitor Pereira ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe'deki ikinci Pereira dönemi de son buldu.
TAZMİNATI AÇIKLANMADI
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin 8. teknik direktörü olan Pereira, yarım sezonu tamamlayamadan kulüpten ayrıldı. Portekizli hoca ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyuran Fenerbahçe, fesihle ilgili detayları ise açıklamadı. Pereira'nın gönderilmesinini taraftarlar da olumlu karşıladı.
YA BİLİC YA DA KOÇAK
Pereira'nın görevine son veren Fenerbahçe yönetiminin teknik adam adayları arasındaki isimler ise Çin ekibi Beijing Guoan'da görev yapan Slaven Bilic ve A Milli Takım'ın yardımcı hocası olan Kenan Koçak. Bir süre önce Bilic ile görüşme yapan Sarı- Lacivertli yönetim, Hırvat hocanın Çin kulübünden ayrılması durumunda Bilic için resmi adımları atacak. Kenan Koçak'la da görüşen başkan Ali Koç'un bu iki isimden birini takımın başına getirmesi bekleniyor.