Fenerbahçe'de 8. hoca devride bitti! Vitor Pereira ile yolllar ayrıldı





YA BİLİC YA DA KOÇAK

Pereira'nın görevine son veren Fenerbahçe yönetiminin teknik adam adayları arasındaki isimler ise Çin ekibi Beijing Guoan'da görev yapan Slaven Bilic ve A Milli Takım'ın yardımcı hocası olan Kenan Koçak. Bir süre önce Bilic ile görüşme yapan Sarı- Lacivertli yönetim, Hırvat hocanın Çin kulübünden ayrılması durumunda Bilic için resmi adımları atacak. Kenan Koçak'la da görüşen başkan Ali Koç'un bu iki isimden birini takımın başına getirmesi bekleniyor.