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    Eski Beşiktaşlı futbolcu attı! Türk futbol tarihine geçen muhteşem teknik

    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta oynayan Vanspor ile İnegölspor, önceki gün Van'da karşılaştı. Eski Beşiktaşlı futbolcu Küçükköylü, yeşil sahada şov yaptı. Kaleden kaleye 85 metreden attığı golle, adını futbol tarihine yazdırdı.

    Kaleden kaleye altın gol!

    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta oynayan Vanspor ile İnegölspor, önceki gün Van'da karşılaştı. Ev sahibi takım, 1-0 öndeyken rakip ekip, köşe vuruşu kullandı. Maçın 58. dakikasında bir anda topu önünde bulan Vansporlu Hamza Küçükköylü, kendi ceza sahası içinden rakip kaleyi yokladı.

    Kalecinin de öne çıktığını görünce, 85 metreden topa sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, fileleri bulunca, sahada büyük bir sevinç yaşandı. Beşiktaş alt yapısında yıllarca top koşturan Küçükköylü'nün bu golü, yeşil sahalarda ender görülen bir gol olarak futbol tarihine yazıldı.

    Ev sahibi takım, konuk takımı 3-1 yenmeyi de başardı...

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