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    Diagne'nin şok sakatlığı Galatasaray'ı forvet krizine soktu

    Diagne’nin şok sakatlığıyla sarsılan Galatasaray’da Mohamed de Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık 1 ay takımdan uzak ka-la cak. Terim ara transferde mutlaka forvet takviyesi istiyor.

    Forvette büyük sıkıntı kapıda

    Son yılların en kötü hücum performanslarından birisine imza atan Galatasaray'da büyük bir sıkıntı kapıya dayandı. Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne dün operasyon geçirirken, Senegalli golcü en az 1 ay forma giyemeyecek.



    1 AY OYNAMAYABİLİR
    Takımın bir başka forveti Mostafa Mohamed ise Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. 9 Ocak'ta başlayacak turnuvada forma giyecek olan yıldız futbolcu, Mısır'ın finali kalması durumunda 7 Şubat tarihinde Türkiye'ye dönebilecek. Bu durumda, birbirinden zorlu maçların yer aldığı fikstürde Fatih Terim'in elinde forvet bölgesinde kullanabileceği sadece Halil Dervişoğlu kalacak.



    EKONOMİK SIKINTI VAR
    Tecrübeli hocanın bu nedenle ara transfer döneminde golcü takviyesini gündemine aldığı belirlendi. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntı, hem Terim hem de yönetimi kara kara düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam transfer yapılamaması halinde Ryan Babel'i forvet bölgesinde kullanmayı planlıyor.

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