Diagne'nin şok sakatlığı Galatasaray'ı forvet krizine soktu





EKONOMİK SIKINTI VAR

Tecrübeli hocanın bu nedenle ara transfer döneminde golcü takviyesini gündemine aldığı belirlendi. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntı, hem Terim hem de yönetimi kara kara düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam transfer yapılamaması halinde Ryan Babel'i forvet bölgesinde kullanmayı planlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN