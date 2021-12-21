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    Başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör arayışında ilk yarıdaki son iki maçı bekleme kararı aldı

    Beşiktaş yönetimi, Kayseri ve Fenerbahçe maçlarındaki performans sonrası teknik adam arayışlarında frene bastı. Sezon sonuna kadar Karave'li ile devam etme kararı ciddi şekilde gündeme geldi.

    Kartal’da Karaveli freni!

    Kadıköy'de derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında şimdilik frene basıldı. Bunun nedeni, Kayserispor karşısında ve zorlu derbide takımın başında sahaya çıkan U19 takımının antrenörü Önder Karaveli'nin gösterdiği başarılı performans oldu.



    ACELE ETMEYE GEREK YOK
    Genç çalıştırıcının hem taktik hem de iletişim konusundaki başarısının Başkan Ahmet Nur Çebi'yi fazlasıyla etkilediği öğrenildi. Çebi'nin yöneticilerle yaptığı son görüşmede, "Acele etmeye gerek yok. İlk yarıdaki son 2 maçı oynayalım, sonra yeniden değerlendirme yaparız" ifadesini kullandığı öğrenildi.



    İLK OLARAK GÜNEŞ'E GİDECEK!
    Ancak alınan bilgilere göre sezon sonuna kadar Karaveli ile yola devam etme fikrinin çok ciddi bir şekilde masaya geldiği belirlendi. Eğer Göztepe ve Konyaspor maçlarında takımın yükselen performansı devam ederse genç hoca ile sezonun tamamlanması düşünülüyor. Aksi bir durumda ise Başkan Çebi'nin ilk olarak Şenol Güneş'e gideceği ifade ediliyor. Yönetim içinde Güneş'e bazı isimlerin karşı çıktığı ancak son kararı Çebi'nin vereceği gelen bilgiler arasında.
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    Haberler Spor Başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör arayışında ilk yarıdaki son iki maçı bekleme kararı aldı
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