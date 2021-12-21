Başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör arayışında ilk yarıdaki son iki maçı bekleme kararı aldı





İLK OLARAK GÜNEŞ'E GİDECEK!

Ancak alınan bilgilere göre sezon sonuna kadar Karaveli ile yola devam etme fikrinin çok ciddi bir şekilde masaya geldiği belirlendi. Eğer Göztepe ve Konyaspor maçlarında takımın yükselen performansı devam ederse genç hoca ile sezonun tamamlanması düşünülüyor. Aksi bir durumda ise Başkan Çebi'nin ilk olarak Şenol Güneş'e gideceği ifade ediliyor. Yönetim içinde Güneş'e bazı isimlerin karşı çıktığı ancak son kararı Çebi'nin vereceği gelen bilgiler arasında.