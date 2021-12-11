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    Kartal’a kötü haber var! Nkoudou devreyi kapattı

    Sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş'a bir kötü haber de Georges Kevin Nkoudou'dan geldi. Dün Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransız yıldız ülkesinde ameliyat oldu. Açıklamada, "Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur.

    Nkoudou devreyi kapattı

    Sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş'a bir kötü haber de Georges Kevin Nkoudou'dan geldi. Dün Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransız yıldız ülkesinde ameliyat oldu. Açıklamada, "Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur.

    FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
    Nkoudou'nun     rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir. Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcu sezonun ilk devresini kapattı. Nkoudou kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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    Haberler Spor Kartal’a kötü haber var! Nkoudou devreyi kapattı
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