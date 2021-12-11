Başakşehir zorlu Kasımpaşa mücadelesinde son dakika 3 puanı kaptı! 2-1

Süper Lig'in 16. hafta maçında Başakşehir - Kasımpaşa'yı konu etti. Zorlu mücadeleden son dakika karşısında buluğu golle 3 puanı almayı başardı.
KARŞILAŞMADAN DETAYLAR
17'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Ömer Ali'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazdan Chadli'nin sert şutu auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
53'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun'un müdahalesiyle topu önünde bulan Visca, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.