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    • Spor
    • 11.12.2021 15:43
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    • 11.12.2021 18:14
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    Başakşehir zorlu Kasımpaşa mücadelesinde son dakika 3 puanı kaptı! 2-1

    Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırladı. Emre Belözoğlu, yönetiminde son haftalarda iyi bir ivme kazanan Başakşehir son dakika gölü ile Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı.

    DHA
    Başakşehir’den son dakika 3 puanı!

    Süper Lig'in 16. hafta maçında Başakşehir - Kasımpaşa'yı konu etti. Zorlu mücadeleden son dakika karşısında buluğu golle 3 puanı almayı başardı.



    KARŞILAŞMADAN DETAYLAR
    17'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Ömer Ali'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazdan Chadli'nin sert şutu auta gitti.
    Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



    53'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun'un müdahalesiyle topu önünde bulan Visca, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.



        75'inci dakikada Donk'un uzak mesafeden sert yerden şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.



        78'inci dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Hadergjonaj'ın sağ kanattan sert ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



        82'nci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan'ın ortasında Jorgensen'in etkili kafa vuruşunda kaleci Muhammed ayaklarıyla gole izin vermedi.



            90+2'nci dakikada Chadli'nin sol kanattan sert ortasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Mahmut meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.



            Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



            BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA
            BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Chadli, Okaka
            YEDEKLER: Volkan, Epureanu, Aleksic, Ahmed, Şener, Ponck, Tolga, Metin, Lucas Lima, Atabey
            TEKNİK DİREKTÖR: Emre BelözoğluKASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Eysseric, Yusuf, Varga, Umut
            YEDEKLER: Ertuğrul, Mortadha, Sakıb, Feyzi, Brecka, Hasan, Doğucan, Ahmet, Hajradinovic, Jorgensen
            TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

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            Haberler Spor Başakşehir zorlu Kasımpaşa mücadelesinde son dakika 3 puanı kaptı! 2-1
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