Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Edgar le önemli açıklamalarda bulundu

Koşar adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'un savunmadaki sigortası Edgar Ie önemli açıklamalar yaptı.
Dünkü idman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Saha içi ve dışında arkadaşlık olarak baktığınızda gayet iyi bir durumdayız. Bundan da hepimiz mutluyuz. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor'a baktığımızda geleceği olan bir takım görüyorum.
Çünkü hem sahanın içinde hem de sahanın dışında taraftarların birlikteliğini ve insanların bizi desteklediğini görüyoruz. Aynı şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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Trabzonspor'un şimdiden şampiyon ilan edilmesinin kasıtlı bir hareket olduğunu belirten tecrübeli stoper, "Henüz ligin ilk yarısı bile tamamlanmadı ve oynanacak çok maç var. Biz de bizimle ilgili söylenen şeyleri görüyoruz.Belki maçları kazanıyoruz ama henüz bir kupa kazanmış değiliz. İyi gidiyoruz belki böyle gitmeye devam edeceğiz. Rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.