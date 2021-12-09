Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Edgar le önemli açıklamalarda bulundu





HABERLER KASITLI!

Trabzonspor'un şimdiden şampiyon ilan edilmesinin kasıtlı bir hareket olduğunu belirten tecrübeli stoper, "Henüz ligin ilk yarısı bile tamamlanmadı ve oynanacak çok maç var. Biz de bizimle ilgili söylenen şeyleri görüyoruz.Belki maçları kazanıyoruz ama henüz bir kupa kazanmış değiliz. İyi gidiyoruz belki böyle gitmeye devam edeceğiz. Rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.