Trabzonspor'un gizli sihirbazı! Nwakaeme gözünü kararttı

Adana Demirspor maçında 1 gol 1 asistlik performansa imza atan Nwakaeme, kariyerinin en iyi sezon başlangıç performansına imza attı.
Bu sezon toplamda 7 gol 6 asistlik katkıya ulaşan Nijeryalı oyuncu, Bordo- Mavili forma altında 15. haftalar itibariyle 2020-21 sezonunda ilk 15 haftaya 2 gol 1 asist ile başlayıp sezonu 7 gol 7 asist ile tamamlamıştı. Nwakaeme, 2019-20 sezonunda ilk 15 haftada 4 gol 4 asist toplamda ise 14 gol 11 asist, 2018-19 sezonunda ise ilk 15 haftada 2 gol 1 asist ve toplamda 12 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.
Trabzonspor öncesi kariyerinde de bu rakamlara yaklaşamayan oyuncunun sezon başında yakaladığı bu başarılı performans ile kariyerindeki en önemli katkıya imza atması bekleniyor.