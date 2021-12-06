Trabzonspor'un gizli sihirbazı! Nwakaeme gözünü kararttı





Bu sezon toplamda 7 gol 6 asistlik katkıya ulaşan Nijeryalı oyuncu, Bordo- Mavili forma altında 15. haftalar itibariyle 2020-21 sezonunda ilk 15 haftaya 2 gol 1 asist ile başlayıp sezonu 7 gol 7 asist ile tamamlamıştı. Nwakaeme, 2019-20 sezonunda ilk 15 haftada 4 gol 4 asist toplamda ise 14 gol 11 asist, 2018-19 sezonunda ise ilk 15 haftada 2 gol 1 asist ve toplamda 12 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.