Tarih tekerrür ediyor! Galatasaray zirveden uzaklaşıyor





EN BÜYÜK SORUMLU

Son iki sezonda şampiyonluğu Başakşehir ve Beşiktaş'a kaptıran, bu sezon da zirvenin çok uzağında kalan Sarı-Kırmızılılar'da başarısızlığın en büyük aktörü olarak Terim gösteriliyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, tecrübeli teknik adamın bu sezonki kadro tercihleri ve maç içinde yaptığı değişikliklerle kaybedilen puanların sorumlusu olduğu belirtiliyor.

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