Gervinho’nun yerine vatandaşı geliyor! Kouassi Trabzon'da

KOUASSİ TRABZON'DA

Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor devre arası transferi için de hızını kesmiyor... Bordo-Mavililer, Çin ekibi Wuhan FC'de forma giyen ve Aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.