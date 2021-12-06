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    Gervinho’nun yerine vatandaşı geliyor! Kouassi Trabzon'da

    Çin ekibi Wuhan’la sözleşmesi ay sonunda bitecek olan kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi bu hafta içinde Trabzon’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

    Kouassi Trabzon’da
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    KOUASSİ TRABZON'DA
    Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor devre arası transferi için de hızını kesmiyor... Bordo-Mavililer, Çin ekibi Wuhan FC'de forma giyen ve Aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.



    DOĞAN TRANSFERİ AÇIKLADI
    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan. 31 Aralık 2021'de serbest statüde yer alacak olan Kouassi ile anlaşıldığını açıkladı. Doğan, Fildişili kanat oyuncusunun bu hafta içinde Trabzon'a geleceğini ifade etti.



    MOSOURAS İÇİN DE BASTIRIYOR!
    Trabzonspor Georgios Masouras için de Olympiakos'la görüşüyor. Masouras gelirse Abdullah Avcı'nın özellikle istediği 2 kanat transferi de yapılmış olacak. Ayrıca 1 sol bek, ayrılacak isimlere göre ofansif orta saha ve forvet hattına takviye yapılabilir.

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