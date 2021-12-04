Luka Jovic Real Madrid'den ayrılık sinyali verdi! Galatasaray'ı sosyal medya hesabından takibe aldı!

Devre arasında forvet transferini gündemine alan Galatasaray'da dün heyecan verici bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Luka Jovic, Sarı-Kırmızılılar'ı Instagram üzerinden takibe başladı. Bu hamle özellikle sosyal medyada transfer hamlesi olarak yorumlandı.
SERVET ÖDENDİ
İspanya'da fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Jovic'in devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. İddialara göre Galatasaray, Real Madrid'e genç forvet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. 2019 yılında tam 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan İspanyol devine transfer olan Jovic beklentilerin çok altında kaldı.
GOL ATAMADI
Geçen sezonu eski takımında kiralık olarak geçiren Sırp golcü bu sezon Real Madrid'te 8 maçta sadece 106 dakika süre alabilirken gol atamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Jovic'i tamamen gözden çıkardığı ve Real Madrid'in ara transfer döneminde tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.