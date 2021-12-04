Luka Jovic Real Madrid'den ayrılık sinyali verdi! Galatasaray'ı sosyal medya hesabından takibe aldı!





SERVET ÖDENDİ

İspanya'da fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Jovic'in devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. İddialara göre Galatasaray, Real Madrid'e genç forvet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. 2019 yılında tam 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan İspanyol devine transfer olan Jovic beklentilerin çok altında kaldı.