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    • 04.12.2021 18:47
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    • 04.12.2021 21:19
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    Galatasaray Altay maçı geniş özeti ve golleri! Galatasaray Altay maç sonucu ve detayları!

    Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Galatasaray sahasında Altay'ı konuk etti. Geçen hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında beraberlikle ayrılan Galatasatay, Altay maçında galibiyet almak istedi. Altay ise zorlu deplasmandan puanlarla ayrılmayı amaç edindi. Taraftarlar mücadelenin geniş özetini merak edip araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden Galatasaray Altay maçına dair tüm merak edilenler yer alıyor...

    takvim.com.tr
    Galatasaray Altay maçı geniş özeti ve golleri! Galatasaray Altay maç sonucu ve detayları!

    Galatasaray bugün sahasında Altay'ı konuk etti. Galibiyet almak isteyen Galatasaray bugün Altay engelini aşmak istedi. Maçın ardından geniş özeti ve sonucu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? İşte Galatasaray Altay maçına dair tüm merak edilenler...

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

    Galatasaray'ın golleri Diagne ve Halil Dervişoğlu'ndan gelirken, Altay'ın golleri Pinares ve Bamba'dan geldi.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    16. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.

    17. dakikada konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sağ köşesinde topla buluşan Pinares, Kappel ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının sağında yeniden topu alan Şilili futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

    25. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.

    30. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

    32. dakikada Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

    34. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Marcao'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek pasa hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda gelişine topu ortaya çevirdi. Altıpasa hareketlenen Halil Dervişoğlu, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

    İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

        İLK 11'LER
        GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa
        ALTAY: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

        Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan Galatasaray 8. sırada yer aldı.

        Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.

        FATİH TERİM CEZALI
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

        Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.
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        Haberler Spor Galatasaray Altay maçı geniş özeti ve golleri! Galatasaray Altay maç sonucu ve detayları!
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