İspanyol basınından Boşnak yıldızla ilgili flaş bir iddia geldi: Pjanic Barcelona'ya dönebilir

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.
GÖRÜŞME OLACAK
Genç hocanın yönetimle kısa süre içinde bu konu hakkında görüşeceği de iddialar arasında.
Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.
GÖRÜŞME OLACAK
Genç hocanın yönetimle kısa süre içinde bu konu hakkında görüşeceği de iddialar arasında.
İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi.
Siyah-Beyazlı kulübün de kabul etmesi durumunda Boşnak futbolcunun sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin formasını giymesi gündeme gelecek.
11 MAÇTA 4 ASİST
Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.