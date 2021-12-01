Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İspanyol basınından Boşnak yıldızla ilgili flaş bir iddia geldi: Pjanic Barcelona'ya dönebilir

    Katalan ekibinin yeni hocası Xavi’nin ligin ikinci yarısında Pjanic’i takımda görmek istediğini öne süren İspanyol basını, “Eğer Pjanic ve Beşiktaş kabul ederse bir sürpriz yaşanabilir” dedi.

    Xavi’nin gözü Pjanic’te
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.

    İspanya'da yayın yapan bazı internet sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Habere göre Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.

    GÖRÜŞME OLACAK
    Genç hocanın yönetimle kısa süre içinde bu konu hakkında görüşeceği de iddialar arasında.

        İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

        Siyah-Beyazlı kulübün de kabul etmesi durumunda Boşnak futbolcunun sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin formasını giymesi gündeme gelecek.

        11 MAÇTA 4 ASİST
        Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Üretimle çıkacağız
        Haberler Spor İspanyol basınından Boşnak yıldızla ilgili flaş bir iddia geldi: Pjanic Barcelona'ya dönebilir
            SON DAKİKA