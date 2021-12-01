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    Aslan'ı kahreden tablo! Fenerbahçe ve Beşiktaş son 6 lig maçında sadece Galatasaray’ı yendi

    Avrupa'da müthiş bir performans göstermesine rağmen Süper Lig'de tel tel dökülen Galatasaray taraftarlarını kahrediyor. Ortaya çıkan bir istatistik ise taraftarların üzüntüsünü adeta katlıyor. Sarı-Kırmızılılar gibi çok kötü bir süreçten geçen Fenerbahçe ve Beşiktaş ligde son 6 haftada 1 kez kazanabilirken, ortak bir sevinç yaşadı.

    Aslan’ı kahreden tablo

    Avrupa'da müthiş bir performans göstermesine rağmen Süper Lig'de tel tel dökülen Galatasaray taraftarlarını kahrediyor. Ortaya çıkan bir istatistik ise taraftarların üzüntüsünü adeta katlıyor. Sarı-Kırmızılılar gibi çok kötü bir süreçten geçen Fenerbahçe ve Beşiktaş ligde son 6 haftada 1 kez kazanabilirken, ortak bir sevinç yaşadı. İki takım da bu süreçte tek galibiyetini Galatasaray'dan aldı. Beşiktaş, Larin'in attığı gollerle Cimbom'u Vodafone Park'ta 2-1'le geçerken, Fenerbahçe de Crespo'nun son dakikadaki golüyle Nef Stadı'ndan zaferle ayrılmayı başarmıştı. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Şu iki takıma da yenildik ya helal olsun bize!" ifadesini kullanıyor.

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    Haberler Spor Aslan'ı kahreden tablo! Fenerbahçe ve Beşiktaş son 6 lig maçında sadece Galatasaray’ı yendi
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