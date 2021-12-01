Aslan'ı kahreden tablo! Fenerbahçe ve Beşiktaş son 6 lig maçında sadece Galatasaray’ı yendi

Avrupa'da müthiş bir performans göstermesine rağmen Süper Lig'de tel tel dökülen Galatasaray taraftarlarını kahrediyor. Ortaya çıkan bir istatistik ise taraftarların üzüntüsünü adeta katlıyor. Sarı-Kırmızılılar gibi çok kötü bir süreçten geçen Fenerbahçe ve Beşiktaş ligde son 6 haftada 1 kez kazanabilirken, ortak bir sevinç yaşadı. İki takım da bu süreçte tek galibiyetini Galatasaray'dan aldı. Beşiktaş, Larin'in attığı gollerle Cimbom'u Vodafone Park'ta 2-1'le geçerken, Fenerbahçe de Crespo'nun son dakikadaki golüyle Nef Stadı'ndan zaferle ayrılmayı başarmıştı. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Şu iki takıma da yenildik ya helal olsun bize!" ifadesini kullanıyor.