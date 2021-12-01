Alperen Şengün’den 4 sayı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Philadelphia, Orlando'yu 101-96 mağlup etti. Furkan Korkmaz, 2 sayı attı. Alperen Şengün ise Houston'ın Oklahoma'yı 102-89'la geçtiği maçı 4 sayı ile tamamladı.

SAHASINDA LİGİN EN KÖTÜSÜ!

Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Göztepe, bu sezon iç sahada en az puan kazanan takım konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisi evinde şu ana kadar sadece 4 puan alabildi.

BAŞKAN YİNE İDMANDA

Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bir bölümünü izlediği basına kapalı idman, 1 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve kondisyon çalışması olarak geçti. Antrenman, serbest yapılan stretching çalışmasıyla sona erdi.

ASLAN POTADA ÇOK FARKLI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbide Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'ı 90-73 yendi. Galatasaray Nef bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 5. kez mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Dee Bost 24 sayıyla en skorer isim oldu. Dün ayrıca F.Bahçe, Karşıyaka'yı 91-69 yenmeyi başardı.

HELAL OLSUN KIZLAR

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında konuk ettiği İsrail'i 3-2 yendi. Mersin'deki maçın hemen başında Hazan ve Sofer'in golleriyle 2-0 geriye Ay-Yıldızlılar pes etmedi. 71. dakikada Birgül Sadıkoğlu ile farkı 1'e indiren Milliler, 90+3'te Dilan Yeşim Taşkın'la 2-2'yi buldu. 90+6. dakikada Ebru Topçu'nun penaltı golüyle maç 3-2 bitti. Ay- Yıldızlılar bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti.

MAÇ DÜN DE OYNANAMADI!

TFF 1. Lig'de önceki gün hava şartları nedeniyle düne ertelenen Tuzlaspor-BŞB Erzurumspor maçı, elverişsiz koşulların devam etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yeni tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ALTAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Galatasaray'ın ligde hafta sonu oynayacağı Altay maçının biletleri satışa sunuldu. F.Bahçe derbisinde ceza alan taraftarlar bu maça giremeyecek.

KİMSE ARAMAZSA İŞSİZ KALACAĞIM

Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Felipe Melo geleceğiyle ilgili konuya açıklık getirdi. Ülkesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, "İnsanlar merak ediyor ama beni arayan olmadı. 31 Aralık'a kadar kontratım var. Eğer Palmeiras veya başka bir takım beni istemezse evimde işsiz kalacağım" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılı yönetim önceki gün Melo ile ilgili iddiaları yalanlamıştı.

G.SARAY MAN'DA ISRARCI

Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri olan Dennis Man konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rumen basınına göre yıldız futbolcu, Parma'da teknik direktör Giuseppe Iachini ile sorunlar yaşıyor ve takımdan ayrılmak istiyor. Gazeteler, Sarı-Kırmızılılar'ın Parma ile görüşmelerini de sürdürdüğünü okuyucularına aktardı.

EDDİE NEWTON BAŞAKŞEHİR'DE!

Başakşehir Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi. 49 yaşındaki İngiliz futbol adamının yönetim ve teknik direktöre bağlı olarak görev yapacak.

HIRVATLAR GÜLDÜ

Teniste ülkelerin yarıştığı Davis Cup'ta İtalya'yı 2-1 yenen Hırvatistan yarı finale yükseldi.

BODRUM MUCİZESİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Başakşehir, Bodrumspor'a penaltılarla elendi. Dün alınan diğer sonuçlar: Bandırma-Ş.Urfa: 5-0, Kasımpaşa-Kestel: 5-0, G.Biriği-Mardin: 2-4 (pen.), İstanbul-Afyon: 3-4, Bursa-Kırşehir: 2-1, Altay-Manisa: 4-2, A.Demir-Serik: 5-0, Antalya-Amed: 4-0.

KUPADA 4'ÜNCÜ TUR HEYECANI SÜRÜYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı müthiş maçlarla nefes kesecek. A SPOR; Rizespor-Ankara, K.Gümrük- Sarıyer, Adana-Kocaeli, Alanya-Osmaniye, Kayseri-Iğdır (dönüşümlü) ve Hatay- Eyüp maçlarını naklen verecek.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 14. haftanın sonuna gelinirken, Trabzonspor yoluna doludizgin devam ediyor. Bordo-Mavililer, F.Bahçe'ye 12, G.Saray'a 14, Beşiktaş'a 16 puan fark attı. Şampiyonluk oranları da buna göre değişti. İşte oranlar: Trabzonspor: 1.39, Fenerbahçe: 6.00, Beşiktaş: 8.50 G.Saray: 8.50.

FENERBAHÇE'YE İRFAN CAN ŞOKU

Futbol Federasyonu, Göztepe maçının devre arasında Atakan'la yaşadığı gerilim nedeniyle İrfan Can Kahveci'yi "saldırı" suçlamasıyla disiplin kuruluna sevketti. Talimatname gereği milli futbolcuya 5 ile 15 maç arasında ceza gelebilir. İrfan en az cezayı alsa bile ligde ilk devreyi kapatacak.