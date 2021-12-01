Ali Koç tarihi tersten yazıyor... Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor! Futbol da bitik basketbol da

NEREDE AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ!

Taraftarlar "Aziz Yıldırım döneminde her yıl şampiyonluğa oynuyorduk. Şampiyon olamadığımız dönemlerde de böyle kişiliksiz futbol oynamıyorduk. Şimdi ne hallere geldik" dediler.