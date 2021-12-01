Ali Koç tarihi tersten yazıyor... Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor! Futbol da bitik basketbol da

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihinin en kötü günlerini geçiriyor...
Başkan olmadan önce "Vizyon" parolasıyla yola çıkan ve taraftarlara "Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız" diyerek büyük hedefler peşinde koşacaklarını belirten Ali Koç'un icraatları Sarı-Lacivertli camiada adeta şok etkisi yaptı. İlk yıl F.Bahçe ligden düşme tehlikesi yaşadı.
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İkinci ve üçüncü yılındaki başarısızlığın ardından sezona şampiyonluk paralasıyla başlayan F.Bahçe'nin şu anda 14. hafta itibarıyle lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalması büyük tepki topladı.