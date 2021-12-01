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    Ali Koç tarihi tersten yazıyor... Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor! Futbol da bitik basketbol da

    Göreve geldiği 2018’ten beri Fenerbahçe’ye tarihinin en kötü günlerinden birini yaşatan Ali Koç’a tepki giderek artıyor. Fenerbahçe'nin bu sezon da liderin 12 puan gerisinde kalmasına taraftarlar "Yeter Ali Koç Yeter"diye tepki gösteriyor.

    Yeter Ali Koç yeter

    Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihinin en kötü günlerini geçiriyor...

    Başkan olmadan önce "Vizyon" parolasıyla yola çıkan ve taraftarlara "Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız" diyerek büyük hedefler peşinde koşacaklarını belirten Ali Koç'un icraatları Sarı-Lacivertli camiada adeta şok etkisi yaptı. İlk yıl F.Bahçe ligden düşme tehlikesi yaşadı.

    8 TEKNİK ADAM 62 TRANSFER
    İkinci ve üçüncü yılındaki başarısızlığın ardından sezona şampiyonluk paralasıyla başlayan F.Bahçe'nin şu anda 14. hafta itibarıyle lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalması büyük tepki topladı.

        Koç 3.5 yılda 2 sportif direktör 8 teknik direktör getirip 62 transfer yaptı... Tam 3 milyar lira harcadı...

        NEREDE AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ!
        Taraftarlar "Aziz Yıldırım döneminde her yıl şampiyonluğa oynuyorduk. Şampiyon olamadığımız dönemlerde de böyle kişiliksiz futbol oynamıyorduk. Şimdi ne hallere geldik" dediler.

        Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin UEFA'da gruplardan çıkamayıp Konferans Ligi'ne kalması da büyük hayal kırıklığı yaşattı.

            BASKETBOL TAKIMI DÖKÜLÜYOR
            Basketbolda Eurolig Şampiyonu olan takımın dağılması, Obradovic'in gönderilmesi, takımın şu anda tanınmaz hale gelmesi, kadın voleybol takımınının eski günlerinden uzak olması nedeniyle Sarı-Lacivertli taraftarlar "Yeter Ali Koç yeter" diye isyan ediyor.
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            Haberler Spor Ali Koç tarihi tersten yazıyor... Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor! Futbol da bitik basketbol da
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