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    • 01.12.2021 00:03
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    Galatasaray'ın efsanesi Premier Lig'e kancayı attı! Taffarel artık Liverpool'da...

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın efsane ismi Premier Lig'de göreve başlıyor. Liverpool Brezilyalı Claudio Taffarel'in kaleci antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı. Taffarel, 1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

    Taffarel artık Liverpool’da!

    Galatasaray'ın efsane ismi Claudio Taffarel Premier Lig'de göreve başlıyor.

    İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Türkiye'deki futbolseverlerin yakından tanıdığı Brezilyalı Claudio Taffarel'in kaleci antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre 55 yaşındaki Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nın yanı sıra Liverpool'da da görev alacak.

    1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşayan Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra ise sarı-kırmızılıların kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.
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        Haberler Spor Galatasaray'ın efsanesi Premier Lig'e kancayı attı! Taffarel artık Liverpool'da...
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